Žáci slavkovské základní školy si převzali ocenění za dobré činy

V projektu Dětský čin roku zabodoval mimo jiné i příběh Vítka Šachteliho, jehož otec nešťastnou náhodou oslepl a chlapec na sebe převzal důležité povinnosti v rodině.

Nevidomý David Šachteli se svou ženou Petrou.Foto: Deník/Petr Dušek

Žáci Základní školy ve Slavkově byli letos opět úspěšní v projektu Dětský čin roku. Speciální ocenění získali patnáctiletí žáci Jan Houdek a Jan Čermín za Příběhy o Vítkovi Šachteli. Upozornili v něm na kamaráda Vítka, jehož otec oslepl. Navíc v čase, kdy měla rodina rozestavěný dům a Vítek na sebe i přes nízký věk převzal téměř všechny „chlapské“ povinnosti v rodině a tatínkovi každodenně se vším pomáhá. Za svůj obětavý postoj získal velký obdiv nejenom vrstevníků.

Nešťastná událost se odehrála v roce 2009. O dva roky dříve rodina koupila starší domek.

„Ten jsme postupně opravovali. Když jsem osekával omítku, do pravého oka mi vletěl kus železa. Lékaři se snažili, ale o oko jsem nakonec přišel. Horší bylo to, že můj organismus byl napaden zánětem. V důsledku velmi vzácného onemocnění jsem postupně přestával vidět i na levé oko. Podstoupil jsem operaci, ale protože byla napadena sítnice, přestal jsem vidět úplně,“ popisoval před rokem naší redakci David Šachteli, který i s rodinou bydlí v Litultovicích.

Mnoho úkolů co se rekonstrukce domu týká, vzala na svá bedra jeho žena Petra a dva synové. A právě jeden z nich, Vítek, inspiroval své dva kamarády k napsání oceněného příběhu. Dalším úspěšným slavkovským žákem se stal patnáctiletý Patrik Vilč, a to s příběhem Možná to není ta holka z obrázku, který byl přihlášen v kategorii s názvem Pomoc n@ netu. Chlapec se svými kamarády rád tráví čas u počítače a je přitom obezřetný. Díky tomu odhalil podvodný profil s fotkou modelky, zacílený na jeho kamaráda, a tím ho uchránil před značnými nepříjemnostmi.

Ředitel slavkovské školy František Hodný má z oceněných „deváťáků“ radost o to větší, že v historii projektu Dětský čin roku nebodovali žáci jeho školy poprvé.

„Do Prahy jsme na tu slávu zorganizovali velkou výpravu. Dík za úspěch nepatří jen oceněným, ale i jejich rodičům, kteří je správně vychovávají. Samozřejmě chlapcům ještě veřejně poděkujeme ve školním i obecním zpravodaji,“ říká František Hodný. Ocenění si slavkovští žáci převzali v Brožíkově síni na pražské Staroměstské radnici.

Do projektu Dětský čin roku 2017, jehož organizátorem je společnost Whirlpool, bylo přihlášeno více než 670 příběhů.