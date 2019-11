Začne škola bruslení

Škola bruslení pro děti od pěti do 12 let bude probíhat každou neděli od 3. listopadu 2019 do 12. ledna 2020 v Buly Aréně v Kravařích v době od 10 do 11 hodin.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Přihlášky mohou zájemci přinášet osobně do Centra volného času Kravaře (CVČ Kravaře) či je podat online na webových stránkách CVČ Kravaře v sekci „Online přihlašování“. Podrobné informace na telefonních číslech 553 777 588, 553 777 587, 776 691 811, 775 657 051 nebo na e-mailu cvc@cvckravare.cz.

Autor: Redakce