Projekt se ale prodraží kvůli budování napojení na vodovodní řad, protože v místě není podzemní voda.Projektovat se bude nová kolonie celá najednou, hotovo má být do 30. června příštího roku 2022. Stavět se ale bude na etapy, pokud proběhne tradiční „byrokratické kolečko“ bez zádrhelů, mohlo by se začít s budováním v roce 2023.

„Půjde o uzavřený areál s plotem. Zahrádky budou pouze na prodej, nikoli k pronájmu. V tuto chvíli není potřeba, aby se nám lidé ozývali, včas vše důležité uveřejníme,“ konstatuje opavský primátor Tomáš Navrátil.

Nová kolonie podle něj z opavského rozpočtu ukousne alespoň čtyřicet milionů korun, dotace nelze čerpat. „Celková částka se prodraží kvůli vodovodnímu řadu, protože musíme vybudovat celou potřebnou infrastrukturu, napojíme se na stávající síť. Ta se však nenachází hned vedle pozemků, musíme se k ní nejdříve dostat,“ pokračuje.

Magistrát původně počítal s využitím spodní vody. Ale geologický průzkum odhalil nemilou skutečnost, a sice že hladina spodní vody na svaté Anně je zkrátka na tragické a nedostačující úrovni.Jednou z variant bylo i to, že by radnice koupila část zahrádek od soukromého investora, který je na svaté Anně už postavil a začal prodávat loni v dubnu.

„Avšak k dispozici jsme dostali zahrádky v pásmu, kudy povede obchvat, což jsme nechtěli,“ vysvětluje Tomáš Navrátil. Na stole byla i možná směna osmi hektarového pozemku se státním pozemkovým úřadem, avšak to by podle Hlásky byl běh na dlouhou trať, navíc pravidla směny jsou nyní přísnější – jedna ku dvěma.

Magistrát by prý v tuto chvíli neměl úřadu ke směně moc co nabídnout. Načež se tedy radnice rozhodla věc „neprotahovat“ a pustit se do stavby na svých vlastních pozemcích.