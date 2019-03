Třetí ročník do své historie si letos připisuje projekt participativního rozpočtu v Opavě. Vybírat se bude z 29 nápadů, na jejichž realizaci je uvolněno 1,2 milionu korun.

Ilustrační foto | Foto: archiv města Opavy

Také letos se mohli občané města Opavy zapojit do Nápadů pro Opavu, což je název pro tzv. participativní rozpočet. Lidé mohli na radnici posílat své podněty, co jim ve městě chybí, čím by si přáli své okolí zvelebit a podobně. Následně se bude o nápadech hlasovat, vítězný projekt či projekty se pak dočkají realizace.