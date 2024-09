STAVEBNÍ DĚLNÍK, DĚLNICE *KO: Zahradníčková Andrea., tel.: 777 767 205, e-mail: spravni@dk1.cz Hledáme člověka, kterého baví stavařina, který má rád, když po šichtě něco hodnotného za ním zůstane. Manuální zručnost a zdravý rozum je dost dobrý základ. Podle toho, v čem budete šikovnější, to budete dělat. Nikoho nenecháme na holičkách. Máme práci po celý rok. Výborné vybavení stroji a nářadím, zázemí, odvoz do a z práce, 30 let zkušeností, jistota pravidelné mzdy, práce max. do cca 30 km… Za poctivou práci máme co nabídnout. Zkus to! 22 000 Kč

Detail nabízené práce