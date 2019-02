Cedule u vchodu do Slezské nemocnice informují příchozí, že její pavilony zůstávají pro návštěvy pacientů dál zavřené a v dohledné době se na tom nic nezmění.

„Vzhledem ke stále vysokému počtu akutních respiračních onemocnění na Opavsku zůstane Slezská nemocnice návštěvám uzavřena i v příštích dnech. O ukončení zákazu budeme veřejnost informovat,“ říká mluvčí nemocnice Jiří Krušina.

Chřipka útočila v regionu už od začátku roku, kdy s ní bylo ve Slezské nemocnici hospitalizováno jedenaosmdesát pacientů. V současnosti se na infekčním, plicním, geriatricko – doléčovacím oddělení a na ARO i na jednotce intenzivní péče na interním oddělení nachází několik desítek lidí s chřipkovým onemocněním. Infekční oddělení zase přijalo dva pacienty hospitalizované se spalničkami.

Zákaz návštěv od minulého týdne platí například i v Domově pod Vinnou horou v Hlučíně.

„Je to až do odvolání. Reagovali jsme tak na doporučení lékařky, která má ordinaci přímo u nás. Chřipkou onemocnělo několik našich zaměstnanců a v loňském roce zákaz přispěl ke snížení nemocnosti. Naše klienty jsme uchránili od chřipky. Doufáme, že také letos to bude mít stejný efekt,“ komentovala ředitelka zmíněného domova Marcela Mikulová.

Podle posledního vyjádření Krajské hygienické stanice je právě Opavsko okresem, kde chřipkou onemocnělo nejvíce lidí. Na 100 000 obyvatel zde připadá 3 807 nemocných. V šestém kalendářním týdnu počet pacientů vzrostl o 1,8 procenta, a to ve srovnání s pátým týdnem tohoto roku.

Větší množství lidí v těchto dnech logicky dochází i za praktickými lékaři.

„Dneska to je třetí pondělí, kdy je pacientů více. Jenom dnes jsem vypsala zhruba deset neschopenek kvůli chřipce,“ mínila opavská lékařka Eva Dratvová a dodala:

„Na chřipku nejvíce zabírá klid, citron, Coldrex nebo třeba Stoptussin. Nejdůležitější je však být zodpovědný nejen k sobě, ale také k ostatním. Když člověk má chřipku, neměl by vycházet ven, aby nemoc nešířil. Z toho důvodu bych v tomto období epidemie zakázala například plesy a různé sportovní akce, které navštěvují spousty lidí. V čekárně mé ordinace máme už třetí týden roušky. Těší mě, že pacienti je využívají a chrání tak své okolí.“