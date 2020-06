Mnozí Opavané jistě mají v paměti dusno, které od konce letošního ledna panovalo na ZŠ Otická. Radní totiž z funkce odvolali tehdejšího ředitele Jiřího Kupčíka, a to na základě hloubkové kontroly, která na škole probíhala tři měsíce. Její výsledek nakonec řediteli obrazně řečeno zlomil vaz.

Ve škole měl chybět majetek za více než sto tisíc a nalezeny byly i jiné nesrovnalosti. Jenže s tímto verdiktem nesouhlasil ani Jiří Kupčík, ani drtivá většina pedagogického sboru, kteří se za svého ředitele postavili, sepsali petici a přišli na něj „bojovat“ i přímo k primátorovi Tomáši Navrátilovi. Avšak neúspěšně. Školu tak dočasně od 7. února vede Ivana Jírů z krajského úřadu. „Nechci říkat nic jiného, než že využiji všech svých právních možností, jak se proti výsledkům bránit,“ sdělil tehdy Deníku Jiří Kupčík. A svá slova dodržel.

„Mohu potvrdit, že byla podána žaloba. Do ukončení sporu, ať už formou rozsudku či jinou, však nebudeme tento spor komentovat,“ sdělil Roman Konečný z tiskového oddělení magistrátu. Tak či tak, Jiří Kupčík „ředitelování“ na hřebík nevěší. Působit už ale nebude v Opavě, nýbrž v nedalekém Hradci nad Moravicí, a to od 1. srpna. Vyhrál totiž konkurz na ředitele tamní základní školy.

Ale zpět k situaci na Otické. Oficiálně už proběhlo výběrové řízení na ředitelské křeslo. Přihlásilo se do něj pět zájemců, mimo jiné také učitelka Pavla Staňková, na základě jejíhož oznámení na Otické probíhala zmíněná kontrola. Všechny kandidáty si nejprve „proklepla“ výběrová komise a z pěti zůstali jen tři. Jejich pořadí tak, jak se komisi nejvíce zamlouvali, bylo následující: další učitelka z Otické Kateřina Staňková, Arnošt Žídek a nakonec již zmíněná Pavla Staňková. Všichni se ve středu 10. června dostavili na Hlásku, aby radním představili své vize a cíle. Nakonec se radní většinově shodli, že nejlepší volbou bude právě Arnošt Žídek.

„Má zkušenosti s výukou na vysoké, střední i základní škole. Působí na VŠB Ostrava, ostravském gymnáziu i jedné základní škole. Je to matematik a fyzik. Má splněny požadavky studia pro ředitele ZŠ, která absolvoval s výborným hodnocením. A co na radě prezentoval, i co se zklidnění atmosféry na škole týče, tak i toto sehrálo při rozhodování velkou roli,“ přibližuje náměstkyně primátora Hana Brňáková.

Arnoštovi Žídkovi hrála do karet i jeho aprobace, neboť ZŠ Otická je škola se zaměřením na matematiku. „Chceme vysokou úroveň školy udržet. Pan Žídek má doktorát z matematiky, dvacet let ji přednáší a učí. Představil nám svou vizi, součástí jsou třeba i speciální programy s talentovanými dětmi a podobně. To nás zaujalo a zdál se nám opravdu nejvhodnější,“ zmínil primátor. A například pro dalšího náměstka Igora Hendrycha bylo důležité i to, že nový ředitel přichází z cizího prostředí. „Z mého pohledu bylo lepší, aby přišel někdo, kdo není zatížen osobními vazbami na personál školy,“ konstatoval.

Do funkce má Arnošt Žídek nastoupit od 1. července. „Na základní škole i gymnáziu by měl končit k 30. červnu, v nástupu na naší školu by tedy neměla být žádná kolize. Podle svých slov by měl ukončit i působení na VŠB-TU Ostrava,“ dodává Hana Brňáková.