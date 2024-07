V pátek to bude Retrománie s návratem do 60. let, připomenem si i dobu hippies, twistu, rock and rollu a hlavně swingu. Od 17 hodin vystoupí The Acoustic A-team aneb kytary valí retra, od 20 hodin přijde na řadu „Praskání“ Rosti Petříka s největšámi hity z vinylu.

Sobota ožije přehlídkou autoveteránů a kol, kteří se utkají v rámci mistrovství republiky na historických vozidlech, do toho se bude swingovat (od 16 hodin). Již v 11 hodin odstartuje program Do sedel za swingem, což bude romantická vyjížďka na kole, vstupy do památek, piknik a swingový koncert. V 17 hodin vystoupí Martin Chodúr s největšími hity jazzové a swingové hudby, v 19 hodin zahraje Taneční orchestr Dolbend, kdy se můžete těšit na swingovou taneční show přímo na zelené louce. Vstup je po oba dny zdarma.