Sezonu zahajuje zámek v Hradci nad Moravicí ve čtvrtek 28. března. Pořádá netradiční prohlídku mimořádného okruhu s jarně vyzdobenými interiéry, poklady z depozitářů a květinovými aranžmá. Akci nazval Knížecí Velikonoce.

Státní zámek Hradec nad Moravicí, 8. dubna 2023, Hradec nad Moravicí. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Na zámku se návštěvníkům zcela výjimečně představí také míšenské porcelánové vázy „Schneeballen“ v podobě, kterou v roce 1742 navrhli Johan Joachim Kaendler a Friedrich Eberlein. Celý jejich povrch je pokrytý drobnými kvítky, větévkami, ptáčky a způsob provedení ukazuje technickou i estetickou zdatnost míšeňské manufaktury.

„Kromě váz si návštěvníci prohlédnou také soubor květinových kresebných studií, obrysových skic i reálné kresby jarních květů,“ doplnil kastelán Radomír Přibyla.

Prohlídky se konají od 28. března do 1. dubna a pak 6. a 7., 13. a 14 ., 20. a 21. a 27. a 28. dubna vždy od 10 do 16 hodin. Základní vstupné je 220 korun, pro seniory nad pětašedesát let 180, pro mládež od osmnácti do čtyřiadvaceti let činí 180. Snížené ZTP + ZTP/P je za 180 a pro děti od šesti do sedmnácti let za 70 korun. Děti do pěti let mají vstup zdarma.

Velikonoce v plné kráse zamíří i na zámek Raduň

Reprezentační prostory zámku Raduň budou o Velikonocích zdobit svěží květinové dekorace a diváci při prohlídkách poznají nejen místní, ale také britské a německé velikonoční tradice. Ty si na své sídlo přenesli poslední majitelé – Blücherové z Wahlstattu.

Prohlídky se uskuteční nejen o svátcích od 28. března do 1. dubna od 10 do 17 hodin, ale též během dubnových víkendů 6. a 7., 13. a 14. a 20. a 21. dubna. Ve všední dny budou prohlídky od 26. března do 19. dubna určené pro objednané skupiny. Nabídka zahrnuje i speciální edukační programy pro předškolní děti a žáky základních a středních škol. Na Bílou sobotu a Boží hod velikonoční 30. a 31. března bude připravený velikonoční jarmark, workshop a velikonoční tvoření pro děti.