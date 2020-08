/FOTOGALERIE/ Vstřícné počasí i zajímavý program byly faktory, které během prvních dvou srpnových dnů přilákaly na zámek do Hradce nad Moravicí k prohlídkám přes dva tisíce zájemců.

Rytíři svatého grálu. | Foto: Deník / Petr Widenka

Tento rekordní počet navýšili Rytíři sv. Grálu svými šermířskými vystoupeními u Bílé věže na celkově zhruba tři tisíce návštěvníků. „Mluvíme o počtu, který je přímo unikátní a udělal nám velkou radost. Byl to prostě úspěšný víkend s úspěšnou akcí,“ netají velkou spokojenost kastelán Radomír Přibyla. Spokojení mohli být i šermíři, kteří své příznivce zavedli do dávných časů rytířské cti a ostrých zbraní, se kterými do sebe tehdejší rytíři s oblibou píchali.