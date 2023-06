Další důvod k prohlídce Zámku v Kravařích, přezdívaného barokní perla Slezska, budou mít od července návštěvníci. Zpřístupní se totiž nové prostory zámku, které prošly kompletní rekonstrukcí.

Vernisáž výstavy Rudolf II. ožívá na Zámku Kravaře. 23. června 2023 | Video: Deník/Veronika Bernardová

Konkrétně jde o přízemí západního křídla, jehož místnosti budou sloužit jako výstavní. A hned první výstava, která zde byla slavnostní vernisáží v pátek 23. června zahájena, je bezesporu nadchne. Jmenuje se Rudolf II. ožívá a poodhaluje různá tajemství ze života tohoto panovníka. A proč právě zmíněný císař? Na jeho dvoře totiž působil slavný polský alchymista Michal Sendivoj ze Skorska, který na kravařském zámku žil a je s ním tudíž neodmyslitelně spjat. Část výstavy, která je interaktivní a provází jí digitálně obživlý Rudolf II., je proto věnována také jemu.

Výstava je rozdělena do několika místností. Příchozí se dozví podstatné informace o životě krále a císaře, jednotlivé panely jim detailně přiblíží různá období Rudolfova života. Nechybí ani ukázka renesančního stolování, renesančních sbírek, které Rudolf vlastnil, ani alchymistická laboratoř. Poslední část výstavy se věnuje zmíněnému Michalu Sendivojovi, kterému kravařské panství patřilo v letech 1630 až 1636. Byl to jeden z nejznámějších myslitelů své doby.

Našla se i barokní lednice

S rozsáhlou rekonstrukcí přízemí západního křídla se začalo v zimě 2022. „Prováděly se opravy ústředního topení a celého topného systému, sanovalo se zdivo, omítaly se všechny místnosti, rekonstruovaly se podlahy. Spodní patra zámku sloužila dříve spíše k hospodářským účelům. Když jsme v roce 2019 prováděli v rámci sanace zdiva sondu, narazili jsme třeba i na barokní lednici. Nyní ji máme uzavřenu, ale do budoucna bychom ji chtěli otevřít. Zjistilo se, že v těchto místech, kde nyní probíhá výstava, byla černá kuchyně,“ říká vedoucí oddělení kultury kravařského zámku Silvie Hříbková s tím, že rekonstrukce byla pojata tak, aby prostory byly reprezentativní a výstavní.

Jejím velkým snem je, aby měl zámek i svou stálou interaktivní expozici, věnovanou Michalu Sendivojovi. „Návštěvníci by se mohli zase blíže s touto osobností seznámit, výstava by měla i edukativní charakter pro školy. Již máme zpracováno libreto, jakýsi scénář, co by tu vše mělo být. Ještě se však musí připravit projektová dokumentace, celá věc je však poměrně nákladná a bude to běh na dlouhou trať. Náklady na vybudování expozice jsou odhadovány na pět až sedm milionů korun. Prozatím tady tedy plánujeme mít alespoň putovní sezónní výstavy,“ upřesňuje Hříbková.

Roky ve víru oprav

Kravařský zámek postupně procházel náročnými rekonstrukcemi v uplynulých několika letech, a to i díky dotacím. Opravovala se zámecká střecha, věž zámecké kaple sv. Michaela, elektroinstalace, vybudovalo se nové informační centrum, zámecká kavárna, loni proběhla již řečená kompletní rekonstrukce přízemí západního křídla a především se vyměňovala okna. A to jak v západním křídle v patře, tak i v části jižního křídla. Další budou přibývat. „Budeme pokračovat ve zbytku jižního křídla a východním křídlem. Vyměněna tedy budou všechna okna kromě severní strany. Dohromady by to měla být asi stovka oken,“ přibližuje Silvie Hříbková.

To, že se investice do oprav zámku vyplácejí, dokazují čísla o návštěvnosti, která k potěšení radnice stoupají vzhůru. „V loňském roce to bylo kolem třinácti tisíc lidí. Snažíme se zámek více propagovat, připravujeme různé programy, třeba i pro rodiny s dětmi, mateřské školy, zapojujeme do dění také zámecký park. Pravidelně chystáme speciální výstavy na Velikonoce a Vánoce a v letošním roce máme další novinku, a to tři večerní prohlídky. Chopili se toho naši šikovní průvodci, návštěvníky budou v kostýmech seznamovat zábavnou a naučnou formou s osobnostmi zámku, připraveny budou i hrané scénky,“ zve na letošní novinku Silvie Hříbková. Večerní prohlídky s názvem Historie ožívá se konají 29. června, 22. července a 31. srpna od 19 do 21 hodin.

Interaktivní výstava Rudolf II. ožívá pak bude pro návštěvníky zpřístupněna od 1. července, a to denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin. „V posledním červnovém týdnu jsme ještě nechali prostor pro školy. Bude to tedy dvouměsíční prázdninová výstava, lidé si ji budou moci projít sami, ale vždy zde bude k dispozici i průvodkyně,“ dodává Silvie Hříbková.

Kravařský zámek nabízí i prohlídkový okruh s průvodcem, prohlídky začínají v červnu, červenci a srpnu denně vždy v celou hodinu, a to od 10 do 16 hodin mimo polední pauzu ve 12 hodin.