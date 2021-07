Poprvé v historii se návštěvníkům v neděli 11. července od 10 hodin otevřely brány zámku a zámeckého parku ve Štáblovicích na Opavsku. Po nákladné rekonstrukci zámecké budovy, starou přes pět set let a obnovené zámecké zahradě budou moci zájemci nahlédnout do jejích síní i zákoutí.

Zámek Štáblovice. | Foto: se svolením Zámku Štáblovice

Zámek byl do roku 1945 byl v majetku rodu Sobků z Kornic a jejich potomků, kteří byli významnými představiteli slezské šlechty. Při osvobozovacích bojích v roce 1945 byl poškozený a po válce byla zbylá část jeho mobiliáře převzata do státních institucí. Dlouhá léta sloužil zámek různým účelům a do přelomu tisíciletí chátral.