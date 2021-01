„Chápeme, že pro starší spoluobčany může být složité se zaregistrovat, protože například nemusí být počítačově tak zdatní či nemusí mít přístup k internetu. Chceme těmto lidem pomáhat, a proto pro ně zřizujeme linku, prostřednictvím které jim zaměstnanec města registraci vyplní nebo s jejím vyplněním pomůže. Jedná se o nejohroženější skupinu, která potřebuje naši pomoc. A pokud chceme ochránit jak jejich, tak i naše zdraví a vrátit se co nejdříve do normálu, jiná cesta než vakcinace není,“ upřesňuje opavský primátor Tomáš Navrátil.

Linka bude fungovat od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin na čísle 734 648 051, hovor bude volajícího stát stejnou cenu jako běžné volání.

Magistrát upozorňuje, že telefonické spojení neslouží ke konzultaci zdravotního stavu. Pro registraci do systému si zájemce musí připravit své kontaktní údaje, rodné číslo a název zdravotní pojišťovny. Kromě toho radnice rovněž od pondělí 18. ledna otevírá i kontaktní místo, a sice v předsálí zasedací místnosti rady v přízemí Hlásky na Horním náměstí. Také na tomto kontaktním místě budou přítomni zaměstnanci radnice, kteří seniorům s registrací pomohou. Otevřeno bude rovněž od 8 do 16 hodin.

„Upozorňujeme, že vstup na Hlásku je možný pouze při dodržení hygienických opatření, tedy s rouškou či respirátorem. V průběhu víkendu by všichni opavští senioři měli obdržet do svých schránek leták, na kterém budou mít informaci o zřízení linky i kontaktního místa,“ říká Roman Konečný z tiskového oddělení radnice. Primárně by však senioři měli upřednostnit telefonické spojení než osobní návštěvu radnice.

Pomoc s registrací nabízí i kraj, a to na bezplatném čísle 800 720 210