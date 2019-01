Hradec nad Moravicí, Raduň /SEZONA ZAČÍNÁ/ – Zámecká prohlídková sezona je za dveřmi. Vypukne nadcházející sobotu 2. dubna.

Hradec nad Moravicí: Červený zámek | Foto: Vladimír Meletzký

Co je nového? Mimo jiné například to, že oba zámky zdražují letošní vstupné, a to shodně o desetikorunu.

Návštěvníci zámku Hradec nad Moravicí zaplatí při prohlídce prvního okruhu s průvodcem plné vstupné ve výši 100, snížené za 60 a rodinné v částce 270 korun. V tomto okruhu je průvodce během sedmdesáti minut zavede do historických interiérů v prvním patře, tvořených zámeckou čítárnou, knihovními sály, reprezentační jídelnou, novogotickým koridorem, společenskými sály v podobách kuřáckého, kulečníkového, hudebního sálu a dámského rokokového pokoje.

Návštěva druhého prohlídkového okruhu trvá jednu hodinu a zájemcům nabídne výstavní expozice v přízemí Bílého zámku, velké hostinské apartmá, zámeckou kapli, sakristii, erbovní sál a místnosti v přízemí západního křídla. Za prohlídku návštěvníci zaplatí plné vstupné ve výši 80, snížené za 50 a rodinné je přijde na 210 korun.

V nabídce je ještě jeden návštěvnický okruh bez průvodce, tvořený vstupní historickou expozicí. Plné vstupné je za 20, snížené za 10 a rodinné za 50 korun.

Zámek Raduň nabízí prohlídku prvního okruhu za plné vstupné 90, snížené za 60 nebo rodinné za 260 korun. Děti do šesti let v mateřských školách mají vstup za 20 korun. První okruh mapuje společenské i soukromé pokoje aristokratických majitelů zámku i jejich služebnictva od začátku 19. do poloviny 20. století.

Druhý okruh představuje zámecká oranžerie s okrasnou zahradou. Ve sklenících a v exteriréru najdou zájemci několik set cizokrajných i tuzemských rostlin a mimořádný soubor citrusových dřevin. Za prohlídku návštěvníci zaplatí plné vstupné 25, snížené za 15 a rodinné za 65 korun. Děti do šesti let v mateřských školách mají vstup za 10 korun.

Oba zámky také letos zabojují o co nejlepší umístění v anketě Nejpohádkovější zámek.

Na Raduni chtějí návštěvníci i bydlet

Interiér zámku působí až domácky a návštěvník získává při prohlídce maně dojem, že si majitelé jen na chvíli někam odskočili. Interiér vydává svědectví o bytové kultuře a životních zvyklostech místního panstva i personálu od počátku 19. století. Na rozdíl od jiných zámků totiž umožňuje prohlídku i té části, kterou obývaly zámecké děti a služebnictvo.

To je velká deviza, tvořící specifickou atmosféru celého objektu, postaveného v krásném parku s rybníčky. Milovníky květin potěší oranžerie, ve které panstvo trávívalo volný čas v prostředí exotické flóry. Prohlídková sezona začíná v sobotu 2. dubna a nabídne reprezentační, společenské i soukromé obytné pokoje a předměty, které byly do fondu předané a zrestaurované.

Je to mimo jiné kolekce nově získaného stolního textilu a značný soubor předmětů denní potřeby, hlavně z kategorií dámských oděvů, galanterie a hygienických nezbytností.

„Návštěvníci si prohlédnou dva kočárky z 19. století, kterým naši restaurátoři vrátili původní půvab. Interiéry budou už tradičně vyzdobené květinovým aranžmá, komponovaným v souladu s dobovými pravidly,“ říká kastelánka Eva Kolářová.

V dubnu budou prohlídky během víkendů a svátků od 9 do 15 hodin a od května kromě pondělků od 9 do 17 hodin.

Zámecké průčelí zdobí dvě památky na dva po sobě jdoucí rody, které zámek vlastnily téměř dvě století. Prvním je vloni zrestaurovaný erb Larisch – Mönnichů, jehož předpokládaným zhotovitelem byl kameník Buchman.

Druhým je knížecí koruna Blocherů von Wahlstatt, nalezená kastelánkou Kolářovou ve změti starého harampádí na půdě zámku. Po odborném vyčištění a zrestaurování byla umístěná v průčelí nad erbem Larisch – Mönnichů.

Novinka: Opravili Bílou věž

K novinkám, které zámek nabízí, patří mimo jiné opravená Bílá věž. „Kromě střechy, poničené vichřicí, jsme nechali opravit i krovy a v jednotlivých patrech střešní konstrukce jsme zajistili tak zvané pochůzné dřevěné plošiny,“ říká zámecký kastelán Radomír Přibyla.

V průběhu prací ho napadlo, že by prostory šly přisvětlit a zpřístupnit veřejnosti jako ukázka kvalitní řemeslné práce starých tesařských mistrů. Nezůstal jen u nápadu a návštěvníci tím budou mít o atrakci víc. První prohlídkový okruh umožní návštěvu historických interiérů v prvním patře Bílého zámku a druhý okruh zavede návštěvníky do jeho přízemí.

Celý duben budou zámecké prohlídky od 10 do 16 hodin vedené v duchu Velikonoc na zámku. Kromě prohlídek nabízí zámek též kulturní akce. Ve Velké dvoraně Červeného zámku najdou zájemci 22. až 24. dubna vždy od 11 hodin výstavu mysliveckých trofejí, 31. května zazní na stejném místě od 19 hodin koncert k 200. výročí narození skladatele Ference Liszta, který byl na zámku hostem knížete.

Do velké dvorany bude od 31. května do 12. června znovu umístěný mezinárodní hudební festival Beethovenův Hradec. Nezklame ani procházka upraveným zámeckým parkem v anglickém stylu nebo v podzámčí na Mariánských loukách. Tam čeká výletníky příjemné překvapení.

Z prostoru definitivně zmizely tři polorozpadlé panelové objekty, které ho hyzdily od zakončené éry pionýrských táborů v roce 1990. V době jejich konání účastníkům sloužily jako velkokapacitní sociální zařízení včetně umýváren a sprch.

„Přes veškerou snahu se nám nepodařilo dostat tyto objekty do majetku. Postupně chátraly a všechny měděné nebo dřevěné prvky, sanitární vybavení i zdravotechnika z nich byly vykradené,“ říká kastelán Přibyla. Z pozemků byly odstraněny začátkem letošního roku.

Jitka Hrušková

Které památky lidé navštěvují?



Které památky v Opavě a okolí nejčastěji navštěvujete a proč? Takovou otázku redakce položila minulý týden v ulicích města náhodně vybraným Opavanům Nejčastější odpovědí, kterou jsme slyšeli, byla, že lidé mají oblíben Hradec nad Moravicí.



„Ráda sem chodím na procházky a někdy navštívíme i místní zámek. Také si občas vyjedeme i na Raduň a rozhlednu ve Cvilíně u Krnova,“ odpovídá maminka dvou dětí Zuzana Petlaková. S ní se shoduje i devětadvacetiletá Kateřina Nováková, která je na mateřské dovolené: „Jezdili jsme do Hradce nad Moravicí, ovšem od té doby, co se malý narodil, památky moc nenavštěvujeme, spíš dětská hřiště,“ odpovídá se smíchem.



Od třicetileté Ivany Žídkové z Opavy-Jaktaře jsme se dozvěděli, že má ráda Arboretum Nový Dvůr: „Je to krásné místo, jako dělané pro procházky.“ Památky přímo Opavě se zálibou navštěvuje sanitář Jiří Hruška. „Navštěvuji slezské muzeum. Líbí se mi jeho výstavy,“ vysvětluje.



Muzeum zaujalo i třiadvacetiletého studenta Jakuba Vagnera. „Ač nejsem z Opavska, Slezské zemské muzeum jsem si ujít nenechal, mají tam zajímavé expozice. Třeba největší houbu.“ říká. Kvůli historii a vykopávkám sem zajde i osmačtyřicetiletý muž v invalidním důchodu, který si nepřál zveřejnit své jméno.



Oslovili jsme i manžele v důchodu, kteří se s potěšením rozpovídali: „Nechodíme už po památkách tolik jako kdysi, jen do kostela, občas do cukrárny. Máme rádi i koncerty v parku.“ Sedmnáctiletá studentka Aneta Tryblová s potěšením pořádá výstupy na rozhlednu Hláska v centru Opavy. „Chodím zde kvůli krásnému výhledu do okolí,“ dodává.



Eva Fichová rovněž dává přednost památkám přímo v Opavě. „Ráda chodím do Slezského divadla či zdejšího muzea. Na den památek, který se koná v polovině září, si nenechám ujít příležitost prohlédnout si Blücherův palác. Mimo Opavu ráda jezdím do Hradce nad Moravicí a Raduně.“



-ptchr-

Na pevnostech budou válčit

Turistická sezona 2011 nepřinese Areálu čs. opevnění Darkovičky žádnou změnu otvírací doby nebo navýšení vstupného. Vše zůstává tak, jako v loňské sezoně. Od dubna až října zde jsou ve čtvrtek a pátek od devíti do půl páté, o víkendech a svátcích od 11 do 17 hodin.

V období letních prázdnin pak rozšíří otvírací dobu na celý týden kromě pondělí. Vstupné je 40 korun, rodinný balíček pak 80 korun.

Zájemci o prohlídku pevnostního systému v Darkovičkách ale uvidí hned několik nových exponátů. Mezi ty nejzajímavější jistě patří dálkoměr a lafeta těžkého kulometu, které byly nainstalovány v objektu MO-S 19 Alej. Kromě toho se podařilo sbírky obohatit o některé předměty osobní výbavy vojáků, například dýchací přístroj z roku 1937.

Magnetem sezony se pak určitě stane další ročník akce Hlučín – Darkovičky 2011, tedy jakási prezentace armády napříč časem. Ta se uskuteční 20. a 21. května. Historii zde představí například fiktivní útok wehrmachtu na pevnost v roce 1938, současnost české armády pak bude reprezentovat řada akčních ukázek jako přepadení vojenské patroly, ukázky sebeobrany násado nebo slanění z vrtulníku, ale i statická výstava techniky.

Lidé tak dostanou možnost prohlédnout si třeba transporter Pandur.

Arboretum prožije indiány i Afriku

Nadcházející výstavní sezona v Arboretu Nový Dvůr bude hodně atraktivní. S počátkem května zde nejprve vystřídá výstavu Přírodou Chile nová expozice Tajemná Afrika Jiřího Blaty, tedy unikátní fotografie z cest po tomto kontinentu. Ta je jakousi předzvěstí letní akce Afrika v Arboretu.

Léto, přesněji konec srpna, přinese i dvoudenní Indiánské léto, tedy víkend plný soutěží a dobrodružství v duchu vládců americké prérie. Kromě toho v arboretu čeká na návštěvníky také dlouhodobá výstava Třetihory – svět močálů a moří a zajímavý pohled do mikrosvěta flóry Mechorosty světa ve fotografii.

Červen bude už tradičně také patřit výstavě Kouzlo živých motýlů. Domácí tradice pak připomenou v novodvorském arboretu hlavně akce Vítání jara (30. dubna) a Slezská muzejní noc (27. května). Otevřeno je celoročně, od dubna pak až do 18 hodin.

A dobrá zpráva závěrem. Vstupné se letos nezvyšuje a ojedinělou prohlídku tropů ve Slezsku můžete navštívit už za 40 korun.

Památník připomene osudy dětí

Nejen dospělí, ale i děti trpí válkou. To je motto nové expozice v Památníku druhé světové války v Hrabyni. „Je to sice neradostné, ale nanejvýš důležité téma, které se nemůže opomíjet,“ řekla k nové výstavě vedoucí hrabyňského památníku Jana Horáková.

Výstava totiž připomene život dětí nejen v období války jako takové, ale například i jejich pobyt v koncentračních táborech. Tato stěžejní výstava se promítne do hlavní expozice a také do další z připravovaných výstav, kterou bude Návrat lidických dětí. „Zaměříme se na osudy sedmnácti dětí z Lidic, které jako jediné ze sto pěti přežily válku,“ řekla k výstavě vedoucí památníku.

S Lidicemi měla podobný osud malá obec Javoříčko. Moravskou vesnici, kterou ustupující wehrmacht srovnal se zemí 5. května 1945 za pomoc partyzánům v lesích okolo hradu Bouzova, bude věnována výstava Zapomenuté Javoříčko.

„Připravujeme i dvě menší výstavní plochy, a to Po stopách výsadku Wolfram, tedy šestice vojáků, kteří seskočili s bojovým úkolem do Beskyd a pokračování loni zahájeného cyklu Jedna oprátka za druhou, která bude letos věnována generálu Karlu Lukášovi, jenž zemřel na následky mučení v komunistickém žaláři v roce 1948,“ doplnila ještě Jana Horáková.

Také v hrabyňském památníku zůstává vstupné i otvírací doba stejná, jako v předchozí sezoně.

Martin Kůs