Zámky v Hradci a v Raduni obléknou velikonoční kabát

Vůbec poprvé se brány zámku Hradec nad Moravicí i Raduň otevřou pro návštěvníky v pátek 30. března.

V tento den i po celý měsíc, konkrétně do 29. dubna, bude v Hradci nad Moravicí připravena netradiční prohlídka se zaměřením na svátky jara.

Na prohlídku zámeckých interiérů s velikonoční výzdobou a tematickým výkladem mohou zájemci vyrazit v dubnu vždy o víkendech od 10 do 16 hodin, otevřeno bude ale i o Velikonočním pondělí.

Rovněž raduňský zámek bude přístupný od pátku 30. března do pondělí 2. dubna, a to od 9 do 17 hodin. Velikonoční prohlídka zde pak bude možná ještě i o víkendu 7. a 8. dubna.