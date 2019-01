Hradec nad Moravicí, Raduň – Známka kvality. Zatímco po celé republice návštěvnost objektů ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) poslední dobou údajně klesá, počty turistů v památkách v Moravskoslezském kraji naopak rostou. A nemalý podíl na tom mají oba významné zámky na území Opavska, tedy Hradec nad Moravicí a Raduň.

Zámek v Raduni. | Foto: archiv

I přesto se kastelánka druhého jmenovaného Eva Kolářová nechala slyšet, že se dobrovolně zapojí do nového programu pro opomíjené památky. Návštěvníků by zde totiž podle ní mohlo a mělo být ještě více.

A za pravdu jí dal i ředitel NPÚ v Kroměříži Jan Slezák: „Raduňský zámek je naprosto srovnatelný s objekty, které mají roční návštěvnost kolem šedesáti tisíc lidí. A zdejší návštěvnické centrum (zrekonstruovaná sýpka – pozn. redakce) má v našem státě jen málokde konkurenci."

Jak brány raduňského, tak hradeckého zámku se již brzy otevřou pro novou turistickou sezonu. A oba chystají velké novinky. V sobotu 12. dubna bude v Raduni slavnostně otevřena nová návštěvní trasa vedoucí dosud nepřístupnými interiéry severního traktu zámku. Veřejnost se může těšit na vstupní halu, pánskou kuřárnu, pracovnu, hudební salonek a tři hostinské pokoje.

V Hradci poté bude zahájení sezony ještě slavnostnější. Po pětatřiceti letech zde totiž byla dokončena celková rekonstrukce Bílého zámku, která si dohromady vyžádala zhruba 100 milionů korun. Navíc zde bude slavnostně otevřen rozšířený prohlídkový okruh, který se rozroste o knížecí byt, jehož součástí je ložnice, pracovna, dámský budoár, společenský sál a hudební salon.

Zajímavostí bezesporu je, že zmíněnou instalaci měla na starosti kastelánka Eva Kolářová. Nový okruh v Hradci se pro veřejnost otevře 1. května. Oficiální sezona však započala na obou zámcích už 5. dubna.

Spánek na růžích se nekoná

Oba kastelány, raduňského a hradeckého, čekají další projekty. Po bezmála čtyřech desetiletích oprav Bílého zámku se už připravuje celková rekonstrukce Červeného zámku. Počítá se při ní s náklady ve výši 41 milionů korun. V příštích dnech se rozjede revitalizace zámeckého parku. Náklady se vyšplhají zhruba na tři miliony, pokáceno má být asi 170 letitých stromů a vysázeno na 400 nových dřevin.

Obměna přitom čeká také zámeckou zahradu v Raduni za devět milionů. Lákadlem turistů by se ale mohla stát zrekonstruovaná hradební zeď v podobě z roku 1849. Zámecký rybník je rovněž v havarijním stavu. Náklady na opravu zdi jsou asi sedm milionů korun, na rybník pět milionů. Vše je ale podmíněno tím, zda se povede sehnat dotaci.

Protknuté osudy zámků

Letos je tomu přesně třicet let od doby, kdy se raduňký zámek poprvé otevřel veřejnosti. Dříve v budově sídlilo kupříkladu zdravotní středisko či škola a byly tu i byty. Zpátky do života ho vrátily až opravy zámku v Hradci nad Moravicí. Mobiliář z Hradce se musel někam uskladnit a raduňský zámek se jevil jako nejvhodnější.

V plánu byl i domov pro seniory, ale namísto toho se z uskladněných exemplářů vytvořil v roce 1984 první turistický miniokruh. Od té doby prošel objekt rekonstrukcemi, stal se vyhledávaným místem svateb a ročně jej navštíví tisíce lidí.

Historie zámku Hradec nad Moravicí Když se podíváme na historii hradeckého zámku, musíme upřít zrak hodně daleko. Už v 8. století zde totiž stávalo slovanské hradisko. To vystřídal až v 11. století knížecí hrad Přemyslovců. O další dvě století později jej nechal král Přemysl Otakar II. přestavět na výstavný hrad s důkladnými hradbami.



Od počátku 16. století pak dávali čeští panovníci zdejší zboží do zástavy. Naposledy to bylo Kašparovi Pruskovskému z Pruskova, který roku 1585 místo získal do dědičného majetku a středověký hrad začal přestavovat na zámecké sídlo s okrasnou zahradou a lesoparkem. V letech 1778 až 1945 byl hradec v držení knížecího rodu Lichnowských.



Velké úpravy v klasicistním stylu byly poté zničeny rozsáhlým požárem v roce 1796. V první třetině 19. století tu byl založen výjimečný šedesátihektarový park. Mezi lety 1874 až 1891 pak byl přistavěn v komplexu Červený zámek s hradební zdí a navíc Bílá věž.

Historie zámku Raduň Dnes už by těžko někdo poznal, že na místě raduňského zámku stávala původně zemanská tvrz. Na renesanční zámek ji nechali přestavět až v 16. století Tvorkovští z Kravař. Objekt disponoval třemi arkádovými křídly, přilehlým hospodářským dvorem, pivovarem, smíšeným lesoparkem a čtyřmi rybníky. Během let se zde střídali majitelé.



Až koncem 18. století přešel komplex do rukou pánů Mönnichů a vzápětí sňatkem připadl na Larische ze Lhoty. Tento rod poté během následujích let chátrající zámek upravil na klasicistní rezidenci, obklopenou parkem a doplněnou oranžerií se soustavou květných zahrad, fíkovnou a ananasovnou. Naproti zámku byl ve dvacátých letech 19. století vybudován i klasicistní úřednický dům. Roku 1832 se sem přiženil původně hrabě, a posléze dokonce dědičný kníže Gebhard Laerecht Blücher z Wahlstattu.



Jednalo se o vnuka Napoleonova pokořitele a navíc člena evropsky významného rodu, proto se stávala Raduň čím dál proslulejší a prestižnější. V roce 1841 Blücherové areál doplnili o ovčín a za několik let také o hradební zeď. Posledním šlechtickým majitelem zámku se stal hrabě Alexander Blücher, oficiálně občan anglické národnosti. Zabránit záboru velkostatku Raduň-Bravantice se mu však nepovedlo, a proto roku 1949 opustil republiku.