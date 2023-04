Opavské Západní nádraží bylo dlouhá desetiletí cestovním otloukánkem, děsícím cestující zarostlými kolejišti, oprýskaným nástupištěm, zrezivělým plotem, zapleveleným okolím a nevlídně šedivým, oprýskaným a jen nejnutněji vybaveným interiérem. To je už ale minulost.

Západní nádraží je znovu krásné. | Foto: se svolením města Opavy

Jeho rekonstrukce mu do jisté míry vrátila podobu, kterou se pyšnilo před sto padesáti lety a o kterou ho před půl stoletím připravila necitlivě provedená rekonstrukce. Podle dobových fotografií a dokumentů byly obnoveny jak větší části objektu, tak i jeho klenby nad okny i římsy.

Slavnostního otevření se nádraží dočkalo tuto středu s účastní zástupců majitele, Ministerstva dopravy, města, Policie a dalších hostů. „Z výsledku rekonstrukce mám velkou radost. už proto, že toto nádraží bývalo dlouhá léta pro nejenom cestující veřejnost místem, kterému bylo lepší se vyhnout. Jeho stav byl opavskou ostudou. velkou ostudou a to je dnes už naštěstí minulost. Teď máme druhé krásné nádraží, které nám jiná města mohou jen závidět. Přednádražní prostor bude dokončený během jara a tím revitalizaci symbolicky ukončíme,“ netají opavský primátor Tomáš Navrátil potěšení z výsledku. V objektu našlo své místo i policisté, kteří tím získali nové prostory v západní části města a jsou tak blíže všem, kteří je potřebují.

Práce na opravách v přednádražním prostoru stanice Opava západ zahájili pracovníci Technických služeb na začátku března opravou příjezdové komunikace a prostoru u budovy. Ještě jim zbývá zajistit nový povrch silnice, parkoviště a několik dalších detailů. Kromě opravy silnice bude dokončeno veřejné osvětlení, chodníky a zeleň. „V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení vyměníme kabelové vedení po celé délce trasy osvětlení a volné vedení Cetin uložíme ze sloupů do země,“ upřesňuje náměstek ředitele Technických služeb Martin Girášek.

Západní nádraží je znovu krásné. Vstupní hala.Zdroj: se svolením města Opavy

Práce by měly být podle předpokladu dokončeny v polovině května. s tím, že předpokládaný termín dokončení celé opravy je 15. května. Pohled do historie prozrazuje, že vlaky začaly na západní nádraží jezdit z Olomouce v roce 1872. Vloni to bylo už 150 let od chvíle, kdy na toto nádraží přijel první vlak a protože rekonstrukce v té době ještě probíhala, uskutečnila se oslava tohoto výročí na krnovském nádraží.