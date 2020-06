„To jsme ještě nějak zvládli, i když dvě rodiny byly totálně zaplaveny, zatopené garáže, to jsme dlouho nezažili. Vždy jsme se modlili, aby byl déšť a teď jsme ho měli opravdu dostatek,“ říká starostka městské části Malé Hoštice Miroslava Konečná.

To ale ještě místní netušili, že o dva dny později je čeká daleko větší pohroma. Z polí z vrchní části Malých Hoštic se totiž voda s blátem spustily směrem dolů až k nádraží a ulice tak místy připomínaly řeku. Masa se valila Cihelní ulicí, přes Opavskou směrem na Slezskou ulici, tamní obyvatelé postihly záplavy asi nejvíce. Zasaženy byly také rodiny v Dolní ulici.

Nedělní smršť zde trvala asi hodinu a její následky byly hrozivé. „Spustilo se to z vrchní části polí, kde je nasazena kukuřice. Poldry se nám totálně zaplnily a z těch přeplněných poldrů pak šla voda na městskou část. Vše máme zdokumentováno, místo silnice tekla řeka. Tam, kde měly rodiny sjezdy do garáží směrem dolů a nemají je v úrovni země, tak jim samozřejmě vše nateklo do domů. Nejhorší je, že už se tlačí i spodní voda. Takže mnozí, kteří nikdy v životě vodu neměli jako například ve Dvořákově ulici, ji teď ve sklepě měli,“ přibližuje starostka.

Jenže déšť pokračoval také v pondělí. A protože poldry jsou plné, tak místní dobrovolní hasiči raději drželi hlídku. Připraveny byly pytle s pískem pro případ další povodně.

Uklízecí četa jela na plné obrátky

Pomoc občanům přišla hned z několika stran. „Chtěla bych poděkovat panu řediteli Technických služeb (TS) Opava Hazuchovi, protože ten se k tomu postavil perfektně. V neděli v noci, kdy normální lidé spí, tak on lítal, běhal, sháněl řidiče, musel otevřít TS, i spolu s panem náměstkem Giráškem. Vytáhli hráblo, traktor, auto, které má radlici, aby všechno bahno, které steklo z polí, nám pomohli převézt zpět na pole, protože se nedalo projet,“ děkuje starostka Miroslava Konečná.

„S velitelem hasičů panem Pastuszkem dělali opravdu vše potřebné. A práci, kterou odvedli naši dobrovolní hasiči, to bylo neuvěřitelné. Ti dřeli jak z pátku na sobotu, tak z neděle na pondělí, ale to bylo ještě třikrát horší. Dělalo se do tří hodin do rána. Lidé, kteří měli zatopené garáže si bahno dali na cestu a TS s technikou jezdily, odklízely a čistily. Klobouk dolů před všemi,“ chválí starostka.

Místo zahrady nánosy bláta

Asi úplně nejhůře ale v Malých Hošticích dopadl dům ve Slezské ulici kousek od nádraží, v němž žije s rodinou Ivana Mečiarová. Dům se totiž nachází v jakémsi dolíčku.

„Z vrchní části vše steče dolů a zastaví se to u mě, protože poté už se cesta zase zvedá. Vše projde mou zahradou a domem. První vlna přišla v pátek, bylo jí méně, ale natekla do sklepa. To jsme v neděli uklidili a přišla vlna druhá. Měli jsme ale už vše vyklizeno, protože jsme to trochu čekali. Voda se objevila během chvilky, bylo jí nad kolena, asi šedesát, sedmdesát centimetrů. A hlavně spousty bahna, to mi zatopilo tři čtvrtě zahrady s domem. V pondělí se vyklízelo celý den, vyvezla jsem snad dvacet koleček nánosů bláta, odpadu, dřeva, hromady sena a podobně,“ popisuje Ivana Mečiarová.

Nejhorší je podle ní právě zmíněné bahno. „Toho se budu zbavovat ještě dlouho, je ho asi dva až tři centimetry po zahradě. Mám zničenou sekačku, zahradní nábytek se dá umýt. Chtěla bych moc poděkovat hasičům, kteří tady strávili páteční i nedělní noc, do tří do rána jsme čistili cestu. Všem, kteří se tady nadřeli a kteří mi pomohli a pomáhají patří velký dík,“ dodává Ivana Mečiarová z Malých Hoštic.