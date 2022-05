Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. září. Mnohá politická uskupení už tak mají kandidátku buď poskládanou, anebo s ní finišují. Jak to vypadá ve slezské metropoli? Přinášíme souhrn některých z nich.

Nejvíce mandátů získalo při minulých volbách v Opavě hnutí ANO, z něhož vzešel i primátor – Tomáš Navrátil. Právě on je i letošním lídrem kandidátky hnutí ve městě. „Uplynulé čtyři roky byly hodně těžké. Nejen proto, že nás potkala covidová pandemie, ale i ukrajinská krize a válka na Ukrajině. Nicméně pro mě to bylo náročné i proto, že jsem zjišťoval, v jakém stavu jsou projekty a budovy, patřící městu," říká primátor Tomáš Navrátil.

"Skutečně se o ně dobře nestaralo a projekty nebyly dotaženy, což byla pro mě velká výzva. Jde například o rekonstrukci zimního stadionu, výstavbu parkovacího domu u východního nádraží, o veřejný prostor. Hlavním cílem bylo získat budovu Breda. Do budoucna bych chtěl v rozvoji pokračovat, důležité je pro nás dotáhnout Slezanku, nastartovat bydlení, cílem je z Opavy udělat metropolitní, sedmdesátitisícové město s kvalitní výukou. Potřebujeme dokončit výstavbu Dukelských kasáren, jak lokality B, která je v soukromých rukou, tak i lokality A. Dořešit také oblast Stromovky, což znamená přípravu infrastruktury pro vybudování pozemků na výstavbu rodinných domů, celkově jich i ve spolupráci se soukromým sektorem bude připraveno tři sta,“ dodává.

O další hlasy budou za opavské ANO usilovat Michal Štěpánek, Jaroslav Kania, Michal Kokošek, Dalibor Bárta, Pavel Meletzký, Radana Petrželová, Simona Horáková, Petr Popadinec, Vladimír Schreier, Romeo Doupal, Milan Semera, Jakub Kopťák, Igor Hendrych a první patnáctku uzavírá Richard Lenert.

Co další vládnoucí strany?

Opavskou koalici tvoří kromě ANO oficiálně ještě další čtyři uskupení – KDU-ČSL, Zelená pro Opavu, Občané městských částí Opavy (OMČO) a ČSSD. Křesťanští demokraté zatím ještě kandidátku schválenou nemají a teprve se k tomu chystají. Zelené povede do komunálek stejně jako před čtyřmi lety Dalibor Hudec, na kandidátce nebude chybět ani Daniel Volný nebo Simona Streitová.

Hotovo už mají i OMČO, jen se ještě ladí poslední detaily, v příštím týdnu bude kandidátka kompletně uzavřena. Lídrem zůstává předseda OMČO a zároveň starosta Vávrovic Miroslav Kořistka. Sociální demokraté jsou na Hlásce od roku 2020, když na ní vystřídali Piráty. V čele kandidátky ČSSD bude stát současný náměstek primátora a starosta Suchých Lazců Petr Orieščík. Celá kandidátka by pak měla být podle něj poskládána během tří týdnů a následně schválena.

ODS a TOP 09 jdou zase spolu

Na vytvoření koalice Společně pro Opavu se do nadcházejících komunálních voleb domluvily opoziční strany ODS a TOP 09, které spolupracují už v tomto volebním období a v minulých volbách získaly druhý největší počet hlasů. Kandidátem na primátora je současný zastupitel a předseda opavské ODS Marek Veselý, z druhého místa kandiduje předsedkyně opavské TOP 09 a také současná zastupitelka Monika Klapková.

„Mám tu čest stát v čele kandidátky pravicových sil, která je plná zodpovědných lidí, profesionálů ve svých oborech, ať už jsou to zkušení komunální politici či nové tváře, které mají městu co nabídnout. Přeji si, aby v Opavě skončila éra mrhání veřejných financí a agresivní sebepropagace za peníze daňových poplatníků. Společně chceme vrátit opavské politice poctivou práci a strategický rozhled do budoucna. Opava si zaslouží vizi, rozumné investování a efektivní fungování úřadů,“ míní Marek Veselý.

V podobném duchu hovoří i Monika Klapková a navíc ještě dodává: „Vnímám, že názorově spřízněné strany by měly spolupracovat a zbytečně netříštit síly. Zároveň tím ukazujeme, že jsme schopni se domluvit a společně prosadit plány, které přispějí k rozvoji města.“

Další kandidáti v první desítce jsou Jan Zelinka, Jan Stanjura, Dominik Janků, Vojtěch Šimetka, Daniela Benna, Marián Staňo, Vladimír Fuchs a Tadeáš Brída. Do opozičních lavic zasedá v tomto volebním období i Změna pro Opavu. Její podzimní kandidátka již je poskládána, na prvních třech místech figurují Ondřej Veselý, Dalibor Halátek a Libor Witassek, přičemž pořadí této první trojice sice ještě není definitivní, jména ale zůstanou.

S kým poplují Piráti?

Jak již bylo řečeno, Piráti byli po minulých komunálkách členy opavské koalice, jenže to se změnilo v polovině volebního období, kdy vypověděli koaliční smlouvu, ve svých funkcích na Hlásce skončili a zamířili do opozice. Do opavských politických vod se vydají společně s uskupením Opavané, tedy pod stejnou „značkou“ jako minule - Piráti & Opavané. Strana už má schváleného lídra, přesněji řečeno lídryni, kterou bude opět Hana Brňáková. Schválené už je i čelo kandidátky, zbytek se teprve ladí.