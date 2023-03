Klidnou procházku tak najednou přerušil výstřel. „Stáli jsme téměř vedle posedu, ze kterého se střílelo. Když jsem se otočila, Dixie ležela na zemi. I když jsem se v tu chvíli obávala i o vlastní život, aby nepřišla druhá rána, rozběhla jsem se hned k ní,“ pokračovala Sabina Plačková. Vzápětí bylo jasné, že fence už není pomoci. Umírala. Zoufalá majitelka v šoku křičela na myslivce, aby přišel dát psovi alespoň ránu z milosti, aby se už netrápil. To se ale nestalo a Dixie zemřela své paničce v náručí.

Sabina Plačková zavolala policii a krátce nato dorazila hlučínská hlídka. „Prováděly se první procesní úkony jako ohledání místa a výslechy, které běžely i v pondělí. Případně budou dále probíhat další úkony možných svědků a znalců. Zjišťuje se, zda byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů, nebo zda se jedná o protiprávní chování a jednání přestupkového charakteru, například přestupku na úseku myslivosti. Vše se nyní posuzuje a nelze předjímat, jak to skončí,“ konstatoval opavský policejní mluvčí René Černohorský.

Myslivci: Nešťastná náhoda

Po incidentu volal střílející myslivec ještě z posedu příslušného mysliveckého hospodáře, aby na místo přijel. Hospodář Arnošta Klimečka popsal Deníku událost ze svého pohledu.

„Stalo se to nešťastnou náhodou. Byl jsem tam za pět minut, protože mě k tomu myslivec vyzval. Okamžitě jsem sedl do auta a přijel ještě před policií. Říkal jsem, ať policii zavolají, že je to třeba řešit. Oni poté dorazili, vyšetřovali to, sepisovali protokol, test na přítomnost alkoholu měl myslivec negativní. Ten pes byl volně puštěn, zaběhnutý v poli, policie to měřila, byl 74 metrů od posedu, nenacházel se u cyklostezky. Stalo se to dvacet minut po dvacáté hodině, byla tma, oni nebyli označeni žádnými reflexními prvky. Myslivec byl zrovna na čekané na lišku. Asi tři minuty předtím lišku v tom místě viděl, a proto si myslel, že je to ona. Poté byl z toho psychicky mimo, byl nervózní a nemohl ani mluvit,“ tvrdí Arnošt Klimeček.

Podle Sabiny Plačkové ale Dixie neběhala nikde v poli, ale nacházela se hned u cyklostezky. „Nepopírám, že se to stalo večer, určitě nemám v plánu nic zkreslovat a přibarvovat. Bylo to kolem osmé hodiny. S přítelem jsme oba měli čelovky, ale byly vypnuté, protože byla jasná noc, svítil měsíc a krásně jsme viděli na cestu,“ uvedla chovatelka.

Myslivec podle ní sešel z posedu až po příjezdu hospodáře. „Střílel nám přímo nad hlavami a dle jeho slov si nás vůbec nevšiml a prý střílel na lišku. Dixie měla na sobě světlebéžový postroj. Nicméně, my se nebavili potichu, dost nahlas jsme se smáli a vtipkovali, musel nás slyšet. Ani si neumím představit, kam by střílel, kdyby chtěl střelit podruhé, protože já jsem byla v okamžiku u Dixie. Páni myslivci se to snažili uhrát na to, že byla od nás daleko v poli, což není vůbec pravda. Poté, co zazněl výstřel a já se otočila, ležela dva metry od cyklostezky, po které jsme šli i my. Se zraněním, jaké měla, by neuběhla ani další dva a jejich tvrzení je lež. Střelil ji do hlavy. Na místě na nás navíc naléhal, ať nikam nevoláme, že se snad domluvíme. Proč asi? Snažil se komunikovat jen ten hospodář, myslivec jen mlčel. Žádná slova lítosti nebo omluvy,“ popisuje zdrcená majitelka fenky.

Jestliže dospějí policisté k závěru, že šlo o trestný čin, budou se případem zabývat hlučínští policisté a opavští kriminalisté. „Pokud to bude ve stadiu přestupku, bude spisový materiál postoupen podle věcné příslušnosti na odbor životního prostředí, případně do správní komise pro projednávání přestupků příslušného městského úřadu v Hlučíně k dalšímu projednání a opatření,“ dodal mluvčí policie Černohorský.

Střelec má pozastavenou činnost

Podle vyjádření některých diskutujících na sociálních sítích, měl střílející myslivec už v minulosti lidem, kteří se procházeli se psy, vyhrožovat, že jim psy zastřelí. „O tom konkrétně já sám nemám žádné zprávy, nic takového jsem nezaregistroval. Nikdo mě ani nikdy neupozorňoval, že by měl někde někomu vyhrožovat,“ reagoval hospodář myslivců.

Darkovičtí myslivci bezprostředně po události svolali výborovou schůzi. Její stanovisko pro Deník okomentoval také Arnošt Klimeček. „Schůze rozhodla o okamžitém odebrání povolenky k lovu tomuto myslivci. Dále jsem mu až do vyšetření případu pozastavil činnost. Touto cestou chce Myslivecký spolek Orel Darkovice vyjádřit lítost poškozeným a nad touto nešťastnou náhodou, za sdružení se velmi omlouváme.“

Deník požádal o vyjádření také vedení obce Darkovice. „Za sebe a samosprávu mohu říci, že mě velice mrzí, že k této politováníhodné události došlo. Je potřeba vyčkat na výsledky šetření policie,“ sdělila starostka Darkovic Marcela Buryová.

Sbírka a přísnější legislativa?

Mnoho lidí Sabině Plačkové píše, že by chtělo nějakým způsobem finančně vypomoci. Začala přemýšlet o založení sbírky. „Přemýšlíme nad tím díky lidem, kteří se nám ozývají, že by chtěli finančně přispět. O sbírce uvažujeme, chtěli bychom jejím prostřednictvím zaplatit právní náhrady a zbytek darovat nadacím, které se zabývají záchranou psů v nouzi,“ vyjádřila se Sabina Plačková. „Už máme za sebou právní podporu, naším, byť možná trochu zbožným přáním je změna myslivecké legislativy a její zpřísnění, aby se už žádný takový případ nemusel stát. To je naším hlavním cílem. A samozřejmě bychom si přáli, aby daný člověk přišel o zbrojní průkaz," dodala.