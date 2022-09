Navýšení kapacit se v první etapě od 1. září 2023 týká tří opavských zařízení. V MŠ Edvarda Beneše se opraví bývalá vývařovna a vznikne jedno nové oddělení s 25 místy. Dalších 28 míst přibude v MŠ Malé Hoštice, kde se ke stávající budově přistaví jedno oddělení. A obnovení se po letech dočká i MŠ Liptovská, kde školka v objektu vedle obchodního domu Žabka fungovala ještě za minulého režimu, ale v 90. letech byla zrušena. Dnes zde sídlí knihovna a nově zde dojde k vybudování dvou oddělení s kapacitou 56 míst.

Podle opozičního zastupitele Marka Veselého (ODS) se měla tato problematika řešit na zastupitelstvu už minimálně letos na jaře. A nesouhlasil ani s umístěním nové školky v městské části Kylešovice. „V Kylešovicích fungují už školky dvě, bude potřeba další? Bylo by lepší postavit ji na Žižkově ulici. Propagujete tady rozjetou výstavbu v Dukelských kasárnách, do tří let chcete podle vašich plánů zabydlovat Stromovku, další bytová lokalita je u Hypernovy. To jsou stovky bytů a díky za ně, ale jsou koncentrovány v úplně jiné části města, než kde chcete kapacitu posílit,“ konstatoval.

Primátor padesátitisícového města Tomáš Navrátil (ANO) oponoval, že do roku 2024 je zkrátka zapotřebí najít dvě stě nových míst. „Zhodnotili jsme všechny varianty i lokality. Nejjednodušší se jeví přístavba ke stávajícím zařízením, vše musí splňovat hygienické limity a podobně. Proto se vybraly tyto školky, navíc je to podpořeno dotací z ITI. Tlačí nás čas. Řešili jsme třeba i kontejnerové přístavby, ale kontejnery nyní nejsou dostupné. Do budoucna samozřejmě plánujeme i školky v rozvojových lokalitách. Ale to jsou projekty, které se teprve tvoří, až bude hotová infrastruktura, budeme realizovat školky i tam,“ uvedl primátor a zdůraznil, že si město bude moci sáhnout na dotaci.

Z opozičních řad vystoupila i Hana Brňáková (Piráti & Opavané). „Nejsem přesvědčena, že koncepce navyšování byla dostatečně promyšlena. Zastupitelé měli mít informaci o tomto záměru už alespoň na červnovém zasedání. Kdyby byla například zajištěna kapacita jeslí, nemuseli bychom ubírat místa ve školkách, když se přijímají dvouleté děti. Slušelo by se, aby zastupitelé měli k dispozici analýzu vzniku a rozdělení nových kapacit mateřských škol, kdo poskytuje službu dětských skupin a podobně. Nic takového tady ale není. Dle mého to zavání hurá akcí, rychle potřebujeme školky, tak jdeme na to. Je to celé šité horkou jehlou. Lehce by se dalo popřemýšlet i o spádovosti, abychom ulehčili rodinám, které musejí jezdit přes třičtvrtě města,“ mínila Hana Brňáková s tím, že by nemusela vznikat nová příspěvková organizace, ale školka v Liptovské mohla být detašovaným pracovištěm jiné ze dvou kylešovických školek. „Když jsem odcházela z radnice (pozn. red. Hana Brňáková byla od roku 2018 do 2020 náměstkyní primátora a měla ve své gesci také školství), přemýšlelo se tehdy o prodeji budovy MŠ Pekařská. A že by se za dva roky diametrálně změnily podmínky, dobře. Ano, jsou tu školky, kde potřebují kapacity navýšit, ale nejsem si jista, že ani v tuto chvíli budou zcela naplněny,“ dodala.

Primátor opět zmínil, že data vycházejí z demografické křivky. „Když jste byla v koalici, tak ta křivka taková nebyla. Musíme podle dotací z ITI přibírat i děti od dvou let, jedna třetina musí být mladší tří let, takhle jsou dotace vypsány. Horkou jehlou nic šité nebylo. Liptovská je bývalá školka a pro nás bylo nejjednodušší ji v rámci rychlosti znovu zpřístupnit. A to, že bude mít ředitel pod sebou čtyři školky, to bude minulostí. Trendem bude naopak to, že budou menší školky. Co se týká jeslí, tak na ty je potřeba vlastnit budovy a ty my nemáme,“ argumentoval.

Ve druhé etapě od 1. září 2024 se pak zbourá a znovu postaví budova MŠ Pekařská, která je ve špatném technickém stavu a potřebuje „nový kabát“. Stávající dvě oddělení se rozšíří na čtyři. A v této etapě se také odstraní stavba starého skladu na pozemku MŠ Sadová, které je odloučeným pracovištěm MŠ Sedmikrásky a vznikne tak prostor pro umístění MŠ se dvěma odděleními, tedy s 56 místy. Zastupitelé nakonec rozšiřování školek i vznik nové příspěvkové organizace města, tedy MŠ Liptovská odsouhlasili.