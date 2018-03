Zastupitelé včera odročili jednání o koupi Bredy

Jedním z ostře sledovaných bodů včerejšího zastupitelstva byl návrh na prodej staré Bredy do majetku města. Správce konkurzní podstaty navrhl odkoupení přednostně právě městu, ačkoliv ho k tomu nenutily žádné zákonné povinnosti.

„Budova má hodnotu jednotek milionů korun,“ zmínil v úvodní řeči náměstek primátora Martin Víteček (STAN).

Podle primátora Opavy Radima Křupaly (ČSSD) by byla výhoda, že kdyby město Bredu vlastnilo, mělo by možnost ovlivnit, co s ní bude: „Ve vedení města jsme se shodli, že cena je vysoká a nabídku na 55 milionů neakceptujeme.“ Pro město je podle něj nejlepší, aby ji koupil soukromník a opravil ji v souladu se samotným objektem.

„Pokud by o to nikdo neměl zájem, mělo by se k tomu město nějak postavit,“ doplnil Radim Křupala. Není však podle něj zcela jasné, jaké by bylo využití staré Bredy. Opravy byly zhruba vyčísleny na 100 200 milionů. „Vyčkáváme, zda se nenajde soukromý investor,“ dodal Radim Křupala.

V rozpravě vystoupil také zastupitel Jan Zelinka (ODS). Srovnával cenu za jeden krychlový metr v případě koupi ruiny na točně v Olomoucké ulici, která podle něj vychází na 3900 korun za metr krychlový zastavěné plochy. Co se týká Bredy, bylo by to 1000 korun za metr krychlový. Podle návrhu usnesení v tomto bodě bylo město ochotno zaplatit za Bredu maximálně desetinu navrhované ceny, která byla 55 milionů korun. „Chce to opravdu město koupit, nebo je to úlitba, aby se vlk nažral a koza zůstala celá?“ ptal se Jan Zelinka.

Se stanoviskem finančního výboru vystoupila jeho předsedkyně Pavla Brady (Zelená pro Opavu). Podle jejích slov se finanční výbor shodl na tom, že město by nemělo ani vyjádřit vůli přihlásit se do dražby. „Za sebe nechápu, proč by město mělo kupovat další objekt,“ uvedla Pavla Brady s tím, že koupě Bredy je nezodpovědná. Město už nyní neví, co například s objektem Slezanky nebo s Dukelskými kasárnami. „Podívejte se na ty ostatní majetky, které máme a nejsme je schopni využít,“ upozornila Pavla Brady. Připomněla také, že není vinou města, že se Breda dostala do takové situace, v jaké je. Když už by někdo za památku měl odpovídat, tak je to stát, který před lety budovu prodal.

Na nevyřešené vlastnické vztahy a chybějící právní analýzu tohoto stavu upozornil zastupitel Libor Wittassek (Změna pro Opavu). „Patří objekt opravdu společnosti Breda Holding?“ ptal se zastupitel a upozornil na to, že se může stát, že kvůli těmto nejasnostem pak může být vlastnictví toho, kdo Bredu koupí, zpochybněno. Navrhl odročení, dokud zastupitelé nebudou mít dostatečné informace k právnímu stavu budovy. Odročení následně proběhlo hladce. Pro bylo pětadvacet zastupitelů a nehlasovalo jich celkem osm.