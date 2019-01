Opava /DOPLNĚNO/ - Osud opavské opery nechalo v pondělí zastupitelstvo bez řešení. Diskuse se chvílemi zvrhla ve vzájemné osočování.

Zachraňte Opavské divadlo! S těmito nápisy přišli v pondělí do minoritu opavští divadelníci. | Foto: Vladimír Meletzký

Mnoho povyku pro nic. Tak by se dalo shrnout téměř dvouhodinové jednání zastupitelů o finanční situaci Slezského divadla, kvůli níž dostalo výpověď 17 zaměstnanců. Z toho je 15 členů operního souboru. I proto jeden z transparentů, s nimiž umělci přišli do jednací síně, nesl nápis: Zachraňte ansámbl opavské opery!

Žádný podaný návrh nezískal většinu hlasů a tento bod jednání byl zakončený bez usnesení.

Křesla pro veřejnost obsadilo zhruba pětadvacet členů operního souboru, kterým to plnění pracovních povinností umožnilo. V úvodu vysvětlil ředitel divadla Jindřich Pasker situaci ze svého pohledu a upozornil, že letošní rok je co do financování nesrovnatelný s předchozími sezonami.

Rekonstrukce v historické budově prý přinesla divadlu náklady v takové celkové výši, v jaké je dosud nikdy nemělo.

Zastupitelé Vladimír Javorský (KSČM) a Václav Vlček (ODS) našli společnou řeč v podpoře divadelníků. Gabriela Mathiasová (SOS) tvrdila, že při prosincovém schvalování rozpočtu neměli ani tušení, že snížená částka je pro operu likvidační. Jako příklad dobrého hospodaření uvedla divadlo v Ústí nad Labem, které prý má podobný rozpočet jako opavské a vystačí si s ním.

Nezvolila si však vhodný příklad, protože ústecké divadlo se podle posledních zpráv topí v dluzích a pokud mu nepomůže kraj, nebude mít na provoz. Přítomní divadelníci souhlasným příspěvkům nadšeně aplaudovali.

Bývalý zastupitel Jaromír Sosna navrhl, aby si vedení města znovu sedlo s vedením divadla ke hledání takového řešení, které by umožnilo stáhnout už podané výpovědi, a zastupitel Rudolf Chamráth (KDU-ČSL) se rovněž přimlouval za řešení schodku bez nutnosti propouštět. Do vosího hnízda píchl zastupitel Petr Czudek (ODS) prohlášením, že si Slezské divadlo bez opery dokáže lehce představit. Je prý rád, že se na divadle šetří. Odpovědí byl pískot.

„Sport prý je chudý, ale jeho majetek je ve velkých milionech. Kde na to asi vzal?“ ozvala se otázka z pléna. Dirigent Jan Snítil odmítl tvrzení ředitele Paskera, že propuštění zaměstnanci budou angažováni jako externisté. „Ti lidé budou evidovaní na úřadu práce a jako takoví nesmějí mít žádný vedlejší příjem,“ konstatoval Jan Snítil. „Jsem už deset let sólistkou opery tohoto krásného města a přinesla jsem mu i divadlu dvě prestižní ocenění. Už proto si myslím, že by výborná opavská opera měla být zachováná,“ řekla Katarína Jorda Kramolišová.

Její kolegyně Olga Procházková mimo jiné konstatovala, že v divadle zůstane z opery jen komorní spolek. Barytonista Dalibor Hrda upozornil zastupitele, že v sedmi lidech se opera dělat nedá, a připomenul, že v republice i v zahraničí udělala Opavě zvučné jméno. „Jen bych rád poprosil neválčeme spolu,“ dodal závěrem svého vystoupení.

Proti propouštění patnácti operních umělců vznikla petice, kterou během týdne podepsalo už téměř čtyři tisíce lidí. Lidé ji mohou podepisovat do konce března například na Slezské univerzitě, ve foyer divadla před představením či ve Sluně.

Problému se budeme věnovat ve středečním Opavském a hlučínském Deníku