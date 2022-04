Zbylých osm tedy přišlo na řadu nyní v dubnu. Zastupitelé o tom rozhodovali v okamžiku, kdy zatím není vůbec jasné, jestli profesionální fotbal ve slezské metropoli vůbec přežije a nad další sezonou se vznáší otazníků více než dost.

Krizový manažer

Že je finanční situace v klubu hrozivá, vyplavalo na povrch už před březnovým zasedáním zastupitelů. Na něm pak tuto informaci potvrdilo vedení města i samotného SFC. Náměstek Petr Orieščík (ČSSD), který má fotbal v gesci, chtěl tehdy do klubu nasadit krizového manažera, od čehož se ale distancovalo představenstvo SFC a opoziční zastupitelé. V březnu tak nakonec zastupitelé odsouhlasili „jen“ zmíněnou půjčku dvou milionů s tím, že před dubnovým jednáním proběhne schůzka předsedů zastupitelských klubů s představenstvem SFC, kde si všichni "nalijí čistého vína".

Sedláček otevřeně o praktikách vedení SFC Opava, trestním oznámení, Kolínkovi

Výsledek je takový, že předseda představenstva SFC Opava Zdeněk Viktorin přišel zastupitele požádat o půjčení dalších osmi milionů. Tento záměr posvětila i dozorčí rada klubu. „Na březnové schůzce jsme probírali cash flow do konce sezony. V úsporách stále pokračujeme. Závěr je takový, že v červnu přijdeme na zastupitelstvo s plánem na příští sezonu, že ji jsme schopni dohrát. V momentě, kdy se to nepovede, je na stole debata, co dál. Zda opustit myšlenku profesionálního fotbalu v Opavě,“ sdělil Viktorin.

Někteří zastupitelé navrhli snížit částku na šest milionů. Předseda představenstva uvedl, že by byl raději za vyšší obnos, tedy za jakýsi finanční polštář. „Vše, co by nám v červnu zůstalo, ihned vrátíme. Mělo by to být 941 tisíc,“ dodal.

Pozměňovací návrhy

Proti tomu se někteří přítomní ostře vymezili. „Vy nám říkáte, půjčte nám osm milionů, dva jste si půjčili už minule a ještě sdělíte, že za tři měsíce ani nevíte, jestli budete existovat,“ uvedl do mikrofonu opoziční Libor Witassek (Změna pro Opavu). On sám přišel se dvěma pozměňovacími návrhy, a to snížit půjčku minimálně o dva miliony a doplnit smlouvu o ručení s tím, že z každého inkasa prodeje hráče půjde třicet procent zpět městu po odečtení provize za prodaného hráče. Svůj názor vyjádřil například i Jan Stanjura (ODS). „Myslím, že špatná finanční situace je důsledek éry, kdy tady za každou cenu chtěla být první liga, a to bez dlouhodobého zajištění. Dalo se to tak očekávat a překvapuje mě, že to řešíme až teď,“ mínil.

SFC Opava v problémech, řídit ji má krizový manažer, který pracoval v Baníku

Petr Orieščík půjčku osm milionů podporoval. „Zápůjčku je třeba SFC zaslat. Myslím, že následky, které by vznikly v případě insolvence, by byly mnohem větší,“ sdělil náměstek.

Spasitel opavského fotbalu, díl sto padesátý šestý?

Na zastupitelstvu se hojně diskutovalo i o tom, že na červnovém zasedání přijde nejspíše na řadu bod, který se bude týkat záchrany klubu, protože zkrátka nebudou na jeho další provoz peníze. Město už několik let hledá kupce opavského fotbalu. Zatím marně.

SFC Opava chybí peníze: krizový manažer se zatím odkládá, klubu půjčí město

„Naším cílem je, aby se dala dohromady skupina místních firem, která by se postupně budovala. Město by těmto firmám postupně dalo dvacet procent akcií klubu,“ navrhl Zdeněk Viktorin.

Sportovní manažer SFC Jaroslav Kolínek zastupitelům tvrdil, že potencionální partneři jsou na obzoru. „Oslovil jsem známého místního podnikatele, který má zájem do klubu finančně vstoupit. Mám za sebou určité partnery, kteří do něj chtějí vložit nemalý finanční obnos.“ Pokud by se to nepovedlo, je prý připraven na svůj post rezignovat.

Do konce sezony a utrum?

Někteří zastupitelé nicméně zopakovali, že existence opavského fotbalu se řeší prakticky každý rok, stejně jako fakt, že magistrát fotbal stále „dotuje“ z městského rozpočtu. Jakousi skepsi vyjádřil dokonce i primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011).

Podívejte se: Opava urvala bod, řádil dvougólový Darmovzal

„Ochota dávat tam další peníze není. Věděli jsme, že pokud se nenajde žádný kupec, který by si vzal otěže na sebe, budeme to řešit každou sezonu. Teď v červnu se musíme definitivně rozhodnout, co s SFC dál. Buď si někdo koupí sto procent akcií, nebo vznikne dlouhodobé konsorcium firem. Anebo se rozprodají hráči a bude se hrát ještě nižší soutěž. Jako město nejsme schopni dál fotbal táhnout,“ řekl.

Nakonec se hlasovalo po jednotlivých bodech. Byl přijat pozměňovací návrh Libora Witasska o tom, že smlouva bude doplněna o ručení. Následně zastupitelé jednadvaceti hlasy odklepli půjčku osmi milionů korun do SFC Opava.