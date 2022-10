Zateplování bytovek v Opavě se protahuje. Práce zbrzdil i nález chráněného ptáka

Do konce listopadu by měla skončit rekonstrukce a zateplování několika bytových domů v centru slezské metropole. Termín musel být posunut, a to ze dvou důvodů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora