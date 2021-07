„Nic jsme nenechali náhodě a proti původnímu harmonogramu jsme praktickou část závěrečných zkoušek o měsíc posunuli. Tím jsme dali žákům možnost všechno si znovu a důkladně procvičit. Uspěli všichni až na dva, kteří teď ke zkouškám puštěni nebyli a poslední šanci dostanou v podzimním náhradním termínu. Velmi mne potěšilo, že deset žáků zvládlo vykonat zkoušky i přes složitou dobu dokonce s vyznamenáním,“ konstatuje Miroslav Weisz. O profesní uplatnění svých bývalých svěřenců obavy nemá. Ani nemusí, protože po řemeslnících je stále rostoucí poptávka. Učiliště bylo doslova bombardované zástupci firem a nabídek bylo víc než „třeťáků“ v jednotlivých oborech. To znamená, že všichni vyučenci, kteří chtěli do zaměstnání nastoupit, mají svá pracovní místa zajištěna.

Větší problémy však budou mít žáci, kteří v novém školním roce skočí prakticky z prvního do třetího ročníku, protože druhý jim pandemie vzala. To znamená, že budou muset zvládnout učivo předchozích dvou ročníků a současně i toho třetího. Ne pouze teoreticky, ale i prakticky. Nedostatečná teoretická znalost a slabá manuální obratnost by jim totiž mohla přivodit méně nebo více vážné úrazy.

„Hodně bude záležet na jejich přístupu k učení i zodpovědnosti. Při hodně intenzívním přístupu se to zvládnout dá, ale znamená to, že budou muset celý rok „makat“ naplno,“ míní ředitel Weisz. A v tom bude zřejmě zakopaný pes. Žáci si užívali volno uplynulého školního roku, ve kterém do školy nechodili v podstatě vůbec, a nejsou tudíž zvyklí zapnout naplno. S tím se ovšem budou muset popasovat nejenom oni, ale i jejich učitelé. „Pro pedagogy to bude určitě náročnější a je nutné počítat i se vznikem určitých třecích ploch. Někteří žáci všechna úskalí pochopili a riskovat nechtějí. Sami nás požádali o možnost opakování druhého ročníku a v tom jsme jim vyhověli,“ dodává Miroslav Weisz.