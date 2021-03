Opustit jej nebo do něj naopak přijet mohou pouze osoby s vyplněným čestným prohlášením, ve kterém uvedou některý z povolených důvodů. Například cesta do práce, k lékaři, případně návštěva rodičů za účelem obstarání nákupu či léků. Toto nové vládní nařízení namátkově na hranicích všech okresů v ČR kontrolují policisté.

Naše redakce proto sedla do auta a vyzbrojeni novinářským průkazem a prohlášením od zaměstnavatele jsme vyrazili situaci zmapovat. Jako první míříme na hraniční přechod s Polskem ve Vávrovicích. K našemu překvapení ale před ani za řekou, která tvoří přírodní hranici obou zemí, nebylo po policistech ani stopy.

Větší štěstí jsme měli na silnici I/11 ve směru na Bruntál, konkrétně v Malých Heralticích, kde stáli policisté v obou směrech. Řidiči jim z okýnek podávali ke kontrole potřebné dokumenty, ti je prozkoumali a vrátili šoférům nazpět. Celá akce trvala velmi krátce. Dále jsme projeli Horní Životice, Svobodné Heřmanice, Bratříkovice a Jakartovice. Ani této trase jsme na muže zákona nenarazili. Naopak v Bohdanovicích u odbočky na Slezskou Hartu jsme už byli z dálky upozorněni, abychom vůz příkladně zastavili. Načež jsme sympatické hlídce vysvětlovali důvod naší cesty. „Zatím jde vše bez problémů, řidiči ani neprotestují,“ sdělil nám s úsměvem pod respirátorem jeden z policistů.

Policejní kontroly na hranicích okresu.Zdroj: Deník / Roman Brhel

Z Hořejších Kunčic pokračujeme dále přes Bílčice a Dvorce. A zde nás čekala kontrola číslo tři. Za obcí otáčíme auto a jedeme zpátky na Hořejší Kunčice, kde jsme znovu museli ukazovat potřebné doklady. Hlídky se sem přemístily během chvíle, protože při našem prvním průjezdu zde bylo pusto prázdno.

Na „jedenáctce“ téměř ani noha

Kromě hranic s bruntálským a olomouckým okresem jedeme prozkoumat i hranice s okresem Ostrava, a sice po hlavním tahu I/11. Za dobu naší jízdy jsme zde po poledni zaregistrovali pouze hlídku, měřící rychlost, alias „českou Kobru 11“. Ale posléze se dozvídáme, že ode dneška má osádka vozu asi i jiný úkol.

„Toto auto hlídá i dodržování co se překročení okresů týká, jestli má řidič prohlášení a podobně,“ sdělil naší redakci řidič Tomáš V. z Opavy, který denně dojíždí za prací do Ostravy. Jinak jsme na „jedenáctce“ žádné hlídky a kontroly nespatřili. A nejspíše zde nebyli ani ráno kolem deváté hodiny, kdy tudy projížděli na trénink z Ostravy do slezské metropole basketbalisté. „Na žádné policisty jsme nenarazili, nikdo nás nekontroloval,“ sdělili opavští basketbalisté.

Závěrem ještě dodejme, že během naší takřka tříhodinové reportáže jsme na silnicích v souvislosti s kontrolami nezaznamenali jediný problém. Netvořily se kolony, policisté byli v příjemném rozpoložení, řidiči spolupracovali. Kontroly na hranicích okresů mají trvat do 21. března.