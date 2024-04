Zdravotnická záchranná služba MSK zasahovala ve středu 24. dubna dopoledne u vážného úrazu na Opavsku. Před půl desátou přijali krajští operátoři informaci o pádu z výšky v Budišově nad Budišovkou.

Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem ZZS MSK

Operátoři k zásahu vyslali vítkovskou posádku rychlé zdravotnické pomoci i letecké záchranáře z Ostravy.

„Devětatřicetiletý muž měl spadnout z lešení, z výšky asi šesti metrů a dle informací záchranářů byl krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil poranění v oblasti páteře a horní končetiny. Záchranáři zajistili pacienta krčním límcem a uložili jej do podtlakové matrace, podali léky. Připravili zraněného k transportu vrtulníkem a poté jej šetrně přepravili do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl do péče tamního urgentního příjmu," sdělil k události Lukáš Humpl, mluvčí moravskoslezských záchranářů.