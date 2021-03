Proti se navíc podle informací Deníku stavěli i někteří koaliční partneři. Primátor Tomáš Navrátil (ANO 2011) podle svých slov pouze „mapoval terén“, když u jednotlivých politických klubů zjišťoval, zda by zdravotnická komise mohla dostat zelenou.

„Hlavní důvody, proč jsme o jejím vzniku uvažovali, se týkaly tohoto stavu, který nyní máme. Abychom si jednotlivé kroky neříkali jen v Krizovém štábu, ale v této komisi, kde by nám odborníci mohli více radit. Abychom nemuseli stále kontaktovat například pana ředitele Slezské nemocnice. A další stav by byl obecnější, abychom měli celkově problematiku zdravotnictví v rámci Obce s rozšířenou působností (ORP), tedy i potřebnost lékařů, zdravotních sester nebo zubařů, zmapovanou. Zda máme jako město tvořit prostředí pro to, kdyby nám zde například nějaká oblast chyběla a my ji chtěli zřídit a do regionu dostat,“ vysvětluje Tomáš Navrátil a dodává:

„Byl to spíše názor, chtěl jsem vědět, zda ostatní cítí potřebu takovou komisi mít nebo ne. A většina byla pro ne. Že jde o problematiku, o kterou se má starat krajský úřad, kde takovou komisi mají, a poté nemocnice jako taková.“ V komisi měli zasedat lékaři napříč jednotlivými stranami.

Opozice souhlasí

Jeho slova nám potvrdila také opozice. „Město nemá v kompetenci oblast zdravotnictví a na rozdíl od Ostravy není ani zřizovatelem žádné nemocnice či obdobného zdravotnického zařízení. A Opava rovněž nemá ani odbor zdravotnictví. Pro krizové stavy v rámci ORP má město Krizový štáb, kde zasedají odborníci včetně zástupců zdravotnictví. Zátěžové situace se rovněž řeší v Bezpečnostní radě. Co se týká zabezpečení potřeb pro chybějící lékaře, má v tomto ohledu město možnost maximálně zajistit a nabídnout kvalitní bydlení pro nově příchozí lékaře v obecních bytech a nabídnout v tomto spolupráci Slezské nemocnici. Mapování potřeb lékařské péče na území ORP pak dokáže zajistit průměrně zdatná asistentka nebo referentka,“ míní Hana Brňáková (Piráti a Opavané).

Ta dále naráží i na ekonomickou stránku věci, tedy kolik by vlastně zřízení další komise stálo.

Stanovisko Pirátů podporují a souhlasí s ním i občanští demokraté. „Využití této komise si neumím představit,“ doplnil Marek Veselý (ODS). To Libor Witassek (Změna pro Opavu) byl poněkud ostřejší.

„V žádném případě zřízení takové komise nepodporujeme, je to naprostý nesmysl. Město nemá ve své gesci organizace, které zdravotnické služby poskytují. Je to šílený nápad, který má za úkol vytvářet jen PR a marketing, ale ve výsledku je o ničem,“ konstatoval za svůj klub.