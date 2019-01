OPAVSKO - Blížící se Vánoce nás letos vyjdou dráž. Alespoň co se potravin týká. Nahoru šly ceny ryb i ingrediencí do cukroví.

Vánoční kapr nás letos vyjde dráž. | Foto: DENÍK/Veronika Zahradníková

„Proti loňskému roku jsme ceny za naše ryby zvýšili zhruba do deseti procent,“ říká pracovník Rybářství Hodonín Vladimír Kubíček. Jen pro informaci – vloni přišel menší kapr kupce na 63 a větší na 70 korun. Ryby z Nezmaru budou dodávány do prodejen na Opavsku a také do dalších míst v kraji pro síť prodejen Hruška. „Letos budeme při výlovu i v předvánočním prodeji nabízet kapry do váhy dva a půl kilo za 69 korun a větší na 75 korun za kilogram. Ve stejné ceně bude také amur a tolstolobik přijde za 50 korun,“ dodal Kubíček.

Dráž nás také vyjde pečení cukroví. Jen ceny másla vystoupily na Opavsku na historické maximum. Na začátku října jste ho mohli nejdráž koupit v Hypernově, kde jeden druh stál 39,90 korun. Podražila také vajíčka, což se společně s vyšší cenou másla podepíše i na cenách cukrářských výrobků. „Vajíčko zdražilo o třicet haléřů, což sice není moc, ale když jich kupujete sedm tisíc, na ceně se to musí projevit,“ potvrdil například spolumajitel hradecké cukrárny Kamahaj Kamil Bena. Lidé, kteří jsou zvyklí kupovat si vánoční cukroví u výrobců, budou tedy muset počítat se zdražením. Konkrétně v cukrárně Kamahaj se cena oproti loňsku zvedala o 20 korun,“ uvedla zaměstnankyně cukrárny Vlaďka Šolástrová.

„Dřív stálo cukroví dvě stě padesát korun a letos ho koupí lidé už za dvě stě sedmdesát,“ uvedla. Ceny vánočního cukroví půjdou nahoru i v cukrárně Eliška, která sídlí v Kylešovicích. Potvrdil to její majitel Zdeněk Výtisk se slovy: „Kilo cukroví u nás teď stojí tři sta dvacet korun oproti dřívějším dvě stě sedmdesáti.“

Zdražení se nevyhne ani kravařská cukrárna Jařabová. Její majitelka Ludmila Jařabová ke zdražení podotkla: „Cena půjde nahoru asi o pět procent. Sama jsem z toho nešťastná, protože stále nevíme, jestli je cena konečná. Dnes jsem zjišťovala, jak je to s cenami tuků a u některých druhů prý ještě hrozí zdražení. Přesto doufáme, že naše cena už konečná je, hlavně kvůli našim zákazníkům,“ uvedla na závěr Ludmila Jařabová. Opavanky, které naše redakce oslovila, byly v obraze. „Co se týká cukroví, tak počítám asi s pětistovkou navíc. Myslím, že nemá smysl nakupovat dopředu, protože obchody stejně budou muset vyprázdnit sklady,“ zmínila důchodkyně Milena Schmidtová.

Šedesátiletá Marie Bendová prozradila, že cukroví každoročně kupuje. „Dříve stálo kilo cukroví sto čtyřicet korun. Letos to bude určitě více. Vezměte si, kolik stojí jen máslo. Do zásoby do mrazáku si určitě něco koupím,“ řekla Marie Bendová. Sedmdesátiletá Růžena Čechová také spoléhá na cukroví na objednávku: „Tento rok si rozhodně zaplatím za cukroví víc.“ Třiašedesátiletá Olga Veselá podotkla, že prozatím ještě neuvažovala nad tím, o kolik více za cukroví zaplatí. „Peču sama, ale žádné zásoby si nedělám.“