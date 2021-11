V souvislosti s růstem cen energií se od nadcházejícího roku dá předpokládat, že poplatky nejen za služby vyletí strmě nahoru. Jak na to zareagují radnice na Opavsku zatím není definitivně jasné, protože teprve sestavují své rozpočty. Opavský magistrát prý bude muset šetřit, na cenách by se to ale projevit nemělo.

Ilustrační foto. Opava. Farmářské trhy na Dolním náměstí. | Foto: Deník/Veronika Bernardová

Zdražovat by nemělo jízdné příměstských v autobusech, naopak v kravařském aquaparku je tato varianta možná.Žádné zásadnější zvyšování cen poplatků zatím neplánuje opavský magistrát. Za jízdné v městské hromadné dopravě, lístek do Slezského divadla, koncert či výstavu Opavské kulturní organizace, vstup do krytého bazénu nebo za svoz odpadu by se tedy Opavané neměli od nového roku „prohnout“.