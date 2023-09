Už od konce devatenáctého století se v Oticích na Opavsku pěstuje zelí, první zmínky v kronikách uvádějí výrobu kysaného zelí v roce 1886. Zpracováním a výrobou této zeleniny je obec proslulá po celé České republice dodnes. A jedinečnou chuť a kvalitu místního kysaného zelí teď potvrdilo i prvenství v soutěži Zelí roku.

Zelí z Otic je pro letošní rok tím nejlepším v České republice. | Foto: se souhlasem ZP Otice

Soutěž Zelí roku každoročně vyhlašuje Zelinářská unie Čech a Moravy v rámci litoměřického veletrhu Zahrada Čech. Ve velké konkurenci otické zelí obstálo, zvítězilo a právem se tak pyšní titulem Zelí roku 2023.

Tradiční receptury a postupy

Když se řeknou Otice, mnohým lidem se jako první vybaví právě zelí. Ještě aby ne, vždyť prodejní pulty v obchodech zaplňuje bílé nebo červené kysané zelí zrovna odtud. Za jeho výrobou dnes stojí Zemědělský podnik (ZP) Otice, zelí patří k jeho prioritním plodinám. Od roku 1886 se v Oticích vyrábí kysané zelí bez přerušení, v letech 2004 a 2009 prošla zelárna velkou rekonstrukcí. Mimo jiné stále zde kladou velký důraz na tradiční receptury a postupy, zelí se tady třeba pořád šlape.

A možná i to je důvod, proč otické zelí nadchlo konzumenty a letos na litoměřickém veletrhu vyhrálo. „Proběhlo již několik ročníků této soutěže, letos to byl už patnáctý. Vždy jsme se do ní přihlásili. Otické kysané zelí a Kateřinské kysané zelí letos vyhrálo první místo poprvé, v ostatních ročnících jsme několikrát získali druhé a třetí místo. Hodnocení vzorků kysaného zelí na veletrhu Zahrada Čech probíhá dvoukolově. V tom prvním hodnotí účastníci ceremoniálu výstavy a jejich nelehkým úkolem je vybrat pět nejlepších vzorků kysaného zelí, které postoupí do kola druhého. V něm pak hodnotí všichni návštěvníci výstavy, kteří vybírají to nejlepší kysané zelí. Oceněny jsou první tři nejlepší v rámci celé České republiky. My jsme získali double za první dvě místa,“ pochvaluje si ředitel ZP Otice Petr Ševčík.

Velká konkurence

Úkol blýsknout se přitom není jednoduchý, protože konkurence výroby a zpracování kysaného zelí je veliká. „V České republice se produkcí kysaného zelí zabývá celkem dvanáct profesionálních podniků,“ říká Deníku Petr Ševčík.

Na veletrhu se jasnou jedničkou stalo konkrétně bílé Kateřinské kysané zelí. Zajímá nás, jestli je nějaký rozdíl právě mezi tímto produktem a Otickým kysaným zelím, které se prodává ve známých červených sáčcích? „Otické kysané zelí i Kateřinské kysané zelí vyrábí ZP Otice. Jedná se o stejný postup výroby, stejnou recepturu, takže jsou oba výrobky skoro totožné. Jen většina Kateřinského zelí se vyrábí v provozovně v Malých Hošticích a vzhled obalu je jiný,“ vysvětluje Petr Ševčík.

Otický podnik obdržel jako výhru dva diplomy a také nádobu na zelí, takzvaný zelák. Důležité ale pochopitelně bylo i to, že zelí zkrátka lidem chutnalo. „Této výhry si nesmírně vážíme a je pro nás důkazem, že pracovitost, úsilí, píle a odpovědnost při výrobě a zpracování kysaného zelí je náležitě oceněna, a že naši práci děláme opravdu dobře,“ dodává Petr Ševčík.

Tradice v podobě otického zelí

ZP Otice se zaměřuje jak na rostlinou, tak živočišnou výrobu. Společnost byla založena v roce 1997 a k jejím hlavním produktům patří mléko, kysané zelí, obiloviny, cukrová řepa či mák. Mezi prioritně pěstovanou zeleninu patří bílé a červené hlávkové zelí, podnik si tedy zelí pro výrobu toho kysaného pěstuje sám. Výroba kysaného zelí v Oticích se opírá o tradiční receptury a postupy. Například zůstalo zachováno šlapání zelí. Zelí kvasí nejméně šest týdnů ve třiatřiceti hlubokých kádích, každá pojme padesát tun krouhaného čerstvého zelí. Během kvašení spadne zelí na váze zhruba na polovinu. Ročně se zde vyrobí tři až čtyři tisíce tun kysaného zelí, které mimo jiné jako jedno z mála obsahuje také hořčičné semínko. V Oticích se vyrábí jak bílé, tak červené kysané zelí a od roku 2009 doplnila sortiment také šťáva z kysaného zelí.