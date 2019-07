Řada lidí si jej pamatuje ještě jako učitele, do čela Kravař se postavil v roce 1990 a na tomto postu působil dvě volební období, tedy do roku 1998.

Od roku 1998 pak zastával funkci zastupitele města, a to až do roku 2010. Mimo to byl také jedním ze zakladatelů Zámeckého golf clubu Kravaře a figuroval i jako jeho dlouholetý prezident.

Poslední rozloučení s Miroslavem Tošerem se uskuteční v sobotu v 15 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Kravařích.