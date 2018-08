Zemřel opavský senátor Vladimír Plaček. Bylo mu 53 let

Výroba - Výroba Montážní dělník 8 700 Kč

Montážní dělníci mechanických zařízení SOUSTRUŽNÍK/-CE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 8700 kč, mzda max. 9500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: *KO: Hanzlíková Lucie, tel.: +420 553 759 066, e-mail: lhanzlikova@mdpo.cz, SOU s výučním listem, pracoviště Opava, nástup dle dohody. , Náplň práce: soustružení jednoduchého pouzdra v přesnosti IT 12., Soustružení osazeného povrchu, čel a díry včetně vnitřního zápichu kluzného kroužku v přesnosti IT 10. Soustružení čel, povrchu, osazení a hran, vrtání průchozí díry, řezání závitu závitníkem a upíchnutí zátky v přesnosti IT 12 na hrotovém soustruhu. , Soustružení povrchu, čela, hran a osazené díry vedení ventilu v přesnosti IT 12 včetně výměny nástrojů. Soustružení povrchů, řezání vnějšího a vnitřního závitu. Frézování povrchů.. Pracoviště: Městský dopravní podnik opava, a.s., Bílovecká, č.p. 1127, 747 06 Opava 6. Informace: Lucie Hanzlíková, +420 553 759 066.