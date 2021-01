Nařízená izolace ženě vrásky na čele asi moc nedělala, a proto neváhala vyrazit ven. Lidé z okolí ale o její nákaze věděli, protože jeden z nich hned zavolal na policii. „Ano, tato informace byla policii sdělena,“ potvrdila Deníku policejní komisařka Soňa Štětínská.

Případem se zabývají vítkovští policisté. „Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti a i nadále shromažďují veškeré informace a okolnosti uvedené věci,“ konstatuje Soňa Štětínská. Bližší informace, jako například kolik let za mřížemi by mohlo ženě hrozit, upřesňovat nechtěla.

Trestní zákoník ale hovoří jasně. Za běžných okolností by tato hříšnice mohla vyfasovat až rok vězení. Jenže svůj čin spáchala v době vyhlášeného nouzového stavu. A v takovém případě jí podle zákoníku hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.

Případů je více

Tento vítkovský případ ale není zdaleka jediný, kterým se policisté od začátku pandemie loni v březnu zabývali. „Prověřovali jsme několik takovýchto událostí. Některé se ale nepotvrdily, jiné ano,“ dodává Štětínská.

Mezi nimi například loni v dubnu dva muži z bruntálského okresu. Bylo to vůbec poprvé, kdy se moravskoslezští policisté setkali s podezřením na úmyslné poškození zdraví osob nebezpečnou virovou infekcí způsobující koronavirus.

„První obviněný měl porušit podmínky nařízené karantény a bez jakýchkoliv ochranných pomůcek se měl volně pohybovat v činžovním domě i před ním na místech veřejně přístupných. Druhý obviněný, po vyrozumění od lékaře o povinnosti dodržovat karanténu, měl vyhrožovat nákazou covidem svým sousedům, plivat na ně z okna a vyhrožovat zabitím,“ uvedla tehdy komisařka Pavla Jiroušková.

Taxíkem jezdila po Novém Jičíně

Dalším provinilcem se stala v květnu minulého roku dvaatřicetiletá žena z Nového Jičína. I ona byla covid pozitivní a v karanténě, ale neváhala si objednat taxík.

Ten ji nejdříve odvezl do nemocnice, kde vyzvedla svou rovněž nakaženou matku. Pak odjely taxíkem domů, matka šla dovnitř, dcera se pak nechala odvézt do obchodního centra do lékárny a drogerie. Pro návrat domů opět zvolila taxík, v podvečer se pak ještě spolu s matkou volně bez roušek pohybovaly v domě i před ním.

V září od soudu odešla s tříletým trestem vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky.