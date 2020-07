V úterý 21. července jim na linku 156 kolem poledne zavolala žena, která sdělila, že v domě v Černé ulici pobíhá po chodbě pes rasy bígl a dveře do bytu, kde bydlí majitelka, jsou pootevřené. Městští policisté se proto vypravili na místo a zjistili, že byt je prázdný.

„Strážníkům se podařilo telefonicky kontaktovat majitelku, která uvedla, že při odchodu zavřela dveře do bytu, ale nezamkla. Bíglovi se asi čekání na paničku zdálo dlouhé, a tak si otevřel dveře zevnitř a vyčkával na chodbě. Na pochvalu pro šikovného psa a zapomnětlivou paničku to nebylo. Pochvalu udělujeme sousedce, která svou všímavostí mohla zabránit i něčemu horšímu než jen pootevřeným dveřím do bytu,“ konstatoval ředitel Městské policie Opava Jiří Klein.