„Znepokojilo nás slovenské zamítnutí ukrajinského požadavku na překročení hranic nedělního humanitárního vlaku, který měl odvézt lidi do bezpečí. Zamítnutí se dočkal i požadavek na odvezení vlaku pouze se zdravotnickým materiálem. Naším cílem je pomoci do bezpečí co nejvíce dětem, ženám a seniorům, a zároveň dostat na Ukrajinu co nejvíce materiálu od dárců z celé ČR,“ říká zakladatel iniciativy Železnice pomáhá, brněnský podnikatel Albert Fikáček, který je zároveň majitelem jedné z dopravních společností.

Ten mimo jiné už v červnu na jih Moravy postižený tornádem vyslal netradiční pomoc v podobě azylového vlaku, který se stal na čas důležitým zázemím v Hruškách na Břeclavsku k využití místními, dobrovolníky i lidmi ze záchranných složek.

Tentokrát svolal kvůli překážkám v pokračování humanitární pomoci po slovenské železnici svolal do Brna nedělní tiskovou konferenci.

„Považuji za podstatné zdůraznit, že se nejedná o zlovůli žádné ze zainteresovaných stran, ale o administrativní komplikace. Přesto je ale důsledek stejný, tedy tisíce lidí se nedostanou do bezpečí a zdravotnický materiál k potřebným lidem. Byl jsem v noci ujištěn, že se na vyřešení situace pracuje. Ujištění přijímám s důvěrou a doufám, že se vlaky v řádu hodin zase rozjedou,“ sdělil Fikáček.

Ten je zároveň zmocněncem hejtmana zakarpatské oblasti Volodymyra Chubirka ke koordinaci této pomoci. Hejtman osobně prosí všechny zainteresované strany, aby udělaly situace vyřešily a negativní dopady dočasně zastavených vlaků byly co nejmenší.

Jak doplnil mluvčí iniciativy Železnice pomáhá Vratislav Vozník, sběrná místa pro pomoc Ukrajině provozují také České dráhy na celkem 63 nádražích, kam mohou lidé svou pomoc směřovat také. Doposud vlaky přepravily přes 180 tun zdravotnických a hygienických potřeb, spacáků, karimatek, plynových ohřívačů nebo trvanlivých potravin a v součtu přepravily přes tři tisíce lidí. Cílem iniciativy je pomoci co nejvíce dětem, ženám a starším lidem na ukrajinských hranicích. „Moc děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům, kteří se do pomoci zapojují, a slibujeme, že se jejich úsilí pomoci dostane až na Ukrajinu,“ uvedl Vozník.

Jak v neděli po poledni sdělil mluvčí českého ministerstva dopravy Martin Brychta, celkem už bylo do České republiky evakuačními vlaky Českých drah přepraveno přibližně 3 500 lidí.