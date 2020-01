V noclehárně pro muže i ženy bývá v těchto dnech ještě jedno či dvě lůžka volná. Narůst klientů je patrný i v případě azylových domů.

O lidi bez domova se stará i opavská Armáda spásy. | Foto: Zdeněk Vysloužil

Zima bývá pro lidi bez domova krušným obdobím. V Opavě mohou tyto osoby již tradičně využít služeb Armády spásy (AS). Ta nabízí jednak možnosti přespání v noclehárnách, jednak v azylových domech a do povědomí se už dostal i projekt nazvaný Volná židle, kdy lidé stráví noc v denním centru, které pro ně AS ještě navíc otevře.