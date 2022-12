„Přihlásily se čtyři firmy, tři prošly kvalifikačními předpoklady. Bohužel ve druhém kole ani jedna z nich nepodala cenovou nabídku, a to podle jejich vyjádření z důvodu krátkého termínu pro realizaci. Proto se musela veřejná zakázka zrušit. Po úpravě termínu jsme ji vyhlásili znovu,“ uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil. Magistrát počítá s tím, že pokud druhý tendr vyjde, tak se s opravou stadionu začne příští rok v dubnu. Stadion bude zavřený dva roky, protože tak dlouho jeho rekonstrukce potrvá. Kromě samotných oprav a přístavby stadionu bude zdemolován i objekt přilehlého autosalonu.

Co se náhradní kryté ledové plochy týká, tak ta vyroste v Městských sadech vedle fotbalového stadionu v místě bývalých skleníků. Do doby, než se opraví stadion, bude sloužit pro náhradní bruslení, potom ji bude moci využívat třeba i veřejnost nebo spolky. „Plocha by měla být hotova na jaře příštího roku,“ upřesnil náměstek primátora Michal Kokošek.

Stávající sezona má být však dokončena ještě na starém zimáku. I potom ale budou muset muži hrát svou soutěž jinde než v Opavě, protože náhradní plocha nesplňuje požadavek stadionu s licencí. Hokejisté tak budou muset oficiálně zamířit na stadiony v okolí nebo hrát u soupeřů.

Opava kdysi platila za metropoli krasobruslení. V prostoru původního hradebního příkopu mezi Ratibořskou branou a zámkem vyrostlo otevřené kluziště už v roce 1858. Po Vídni a Budapešti to byla největší ledová plocha v habsburské monarchii. O deset let později se datuje založení bruslařského spolku, význam Opavy co do krasobruslení narůstá a město je jím proslulé i na mezinárodní úrovni.

To vše vede k tomu, že se zde v roce 1908 koná mistrovství světa v tomto sportu. Opava dvakrát hostí také evropský šampionát v krasobruslení, a to v roce 1928 (soutěž mužů) a v roce 1938 (soutěž párů). Bruslilo se pod širým nebem. Budova u kluziště skýtala zázemí kuchyně, restaurace pro členy i nečleny spolku i několik převlékáren. Nechybělo efektní orchestřiště. Kluziště napájela voda z blízkého mlýnského náhonu. Zatímco v zimě se na zamrzlé ploše bruslilo, v létě se tady konaly populární projížďky na veslicích. A pokud bylo kluziště úplně vypuštěno, vyrostly na jeho místě provizorní tenisové kurty.

Rok 1908 je však významný i z pohledu ledního hokeje, protože v tomto roce je ve městě ustanoven první hokejový klub, na mezinárodní úrovni se tady ale začíná hrát až po roce 1928. O stavbě zimního stadionu se začíná uvažovat již ve 30. letech 20. století, k realizaci však dochází až po druhé světové válce. Stadion je v přední polovině přírodního kluziště na ploše 30 x 60 metrů vybudován v letech 1953 – 1954. V roce 1956 je zastřešen a může být zprovozněna krytá plocha s umělým chlazením. Nejvyšší soutěž hraje opavský mužský tým v roce 1957 a v roce 1960.

V dalších letech následuje dostavba zázemí, tribuny a hotelu. Od 60. do konce 80. let ale probíhá mnoho nejrůznějších stavebních úprav, které bohužel postrádají jakoukoli koncepci. Přidává se i celkové chátrání objektu. Po tři sezony pak opavský lední hokej působil od roku 1996 v extralize.