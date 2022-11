Jestli bude nutné fungování zimního stadionu nějak omezit, není zatím jasné. „Do konce roku se nic omezovat nebude, protože jedeme za stávající ceny, které máme vysoutěženy. Elektrická energie na příští rok se bude teprve soutěžit. V rámci rozpočtu pak budeme připravovat provoz na příští rok. Máme tedy nějaké dva měsíce na to, abychom rozhodli, jak to bude vypadat, za kolik elektřinu nakoupíme,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

Vše se bude odvíjet od rozpočtu, který chystá hokejový klub, a také od rozpočtu města. „Budeme konzultovat, zda to budou schopni finančně utáhnout. Od toho bude odvislá i potřeba, kdy se bude stadion chladit, kdy se bude připravovat led. Tréninkové procesy běžně začínají v srpnu, pokud bychom řekli, že chceme více šetřit, začaly by třeba až v září. Jenže to už startuje sezona, takže pak je otázka, jak se budou hokejisté připravovat,“ uvažuje náměstek opavského primátora Michal Kokošek.

Začnou opravy v dubnu

Tak či tak, město plánuje, že sezona se dokončí ještě na stávajícím stadionu, běžet má do 31. března 2023. Jestli bude druhý tendr úspěšný, chce radnice s opravou zimáku začít od 1. dubna. Brány starého zimáku se v takovém případě zavřou a naplno začne fungovat náhradní ledová plocha u fotbalového stadionu v Městských sadech. Ta se už začíná stavět a má být hotová do konce února 2023. Náhradní led bude přednostně sloužit pro tréninky sportovců.

„Mužská soutěž ale vyžaduje stadion s licencí. Tu náhradní plocha nesplňuje, takže muži budou muset hrát soutěž oficiálně na stadionech v okolí nebo u soupeřů,“ připouští Michal Kokošek s tím, že stadion se má opravovat minimálně dva roky. Následně by náhradní zastřešenou plochu využívala k bruslení veřejnost nebo zájmové spolky. Ačkoli technologie umožní chlazení až do 35 stupňů venkovní teploty, magistrát neplánuje, že by byl provoz kluziště celoroční. V létě bude nejspíše uzavřen, protože používat plochu pro jiné sporty jako tenis nebo badminton nelze.

Do prvního tendru vypsaného na nový stadion se přihlásili tři zájemci. Splnili technické parametry pro podání nabídky, ale v druhém kole už žádný nepodal cenovou nabídku. „Firmy by si v rámci projektu Design & Build museli dodělat finální projektovou a prováděcí dokumentaci. Proto se obávali, že by nebyli schopni projekt dokončit za požadovaných 600 dní,“ vysvětlil důvod krachu náměstek Michal Kokošek. Projektový tým opavského magistrátu momentálně zpracovává připomínky účastníků tak, aby zadání bylo komplexní. "Do konce listopadu chceme vypsat novou veřejnou zakázku na rekonstrukci a přístavbu zimního stadionu,“ uzavřel náměstek.