Údělem herce je prožít mnoho životů – svůj vlastní i režisérem daný. Jednou je vyložený dobrák a jindy zase zlosyn zralý pro šibenici, mravokárce nebo opilec, záletník i člověk věrný až za hrob, voják, monarcha i plebs. Do každé z postav se musí vžít natolik, že se stanou více nebo méně jeho součástí. O tom by mohl vyprávět opavský herec František Štěpán, který začátkem listopadu slaví své osmdesátiny.

Rodák z Městce Králové vystudoval stavební průmyslovku a na vojně přičichl ke kultuře. Zejména recitace básní ho navnadila na herecký chlebíček a po vojně ho zavedla do brněnské JAMU. Prvním angažmá po absolvování mu dalo opavské divadlo, do kterého se po „odskočení“ do pardubického zase vrátil, další „odskok“na čtyři roky udělal do divadla v Hradci Králové a opět se vrátil do opavského, ve kterém působil do roku 2004, kdy byl v rámci snižování činoherního stavu ve dvaašedesáti letech „odejit“ pro údajně vysoký věk.

Odchod z divadla však neznamenal, že by František Štěpán složil ruce do klína a chodil krmit vrabce do parku. Formou soukromé umělecké agentury připravoval s dalšími kolegy umělecké pořady, které se stal součástí kulturních aktivit měst, vesnic nebo škol. Občas si odskočil na hostování do míst, která důvěrně znal – na prkna „svého“ Slezského divadla. Vždyť právě na nich vytvořil plejádu zajímavých postav.

Jen namátkou lze vzpomenout na Vilíka v Měsíci nad řekou, Bricka Pollita v Kočce na rozpálené střeše, Starbucka v Obchodníkovi s deštěm, Krále Leara nebo Švandu dudáka nebo notáře ve Zdravém nemocném a celou řadu dalších. Své divadelní znalosti ochotně předával zájemcům o studium herectví a rád si v důchodu pěkně v klidu něco přečte.