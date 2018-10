Zlatý podraz s Petrem Czudkem míří do kin. K vidění bude i v opavském Cinestaru

FOTOGALERIE/ Silný snímek režiséra Radima Špačka Zlatý podraz bude od 25. října k vidění v kinech. A to i v opavském Cinestaru.

Film začíná před druhou světovou válkou v roce 1938.

Vztah mezi mladým právníkem a sportovcem Frantou a Michelle, která uprchla z vlasti, zahoří na poválečném evropském šampionátu v basketbalu. Jejich příběh ovlivní politika a také dvojice protikladných jedinců.

Jedná se o trenéra Valentu a funkcionáře Hrabala. Děj vrcholí během roku 1951. V tu dobu je už Evropa rozdělena železnou oponou. Scénář vychází z knihy Nebáli se své odvahy. Pracoval na něm také známý sportovní komentátor Jakub Bažant, jehož záměrem bylo obsadit do filmu i lidi, kteří basketbal reálně dělají. Příležitost proto dostal třeba trenér BK Opava Petr Czudek, jenž se zhostil role kouče italské reprezentace.

„Diváci se mají na co těšit, má to příběh mimo basket, je tam láska i politika té doby. Byl jsem překvapen, jak se mladí herci naučili basket na takové úrovni, že je to opravdu dobově věrohodné,“ řekl před časem naší redakci právě Petr Czudek.