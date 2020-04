Dalibor Bárta nyní oficiálně žije v Oticích. To znamená jediné, jako mimoopavský už nemůže vykonávat ani jednu z funkcí, do kterých byl zvolen.

„Je mi velice líto, co se stalo, neboť jsem si při administrativní změně trvalého bydliště neuvědomil právní důsledky tohoto kroku vůči mandátu zastupitele. Zároveň si však uvědomuji svou zodpovědnost vůči městu Opava a mým voličům, a proto bych chtěl v maximální možné míře pokračovat v práci pro naše město, dokud mi to zákon umožňuje. Což je do nejbližšího zasedání zastupitelstva,“ uvedl pro Deník Dalibor Bárta.

Vedení města již je s touto situací pochopitelně obeznámeno. Podle primátora Tomáše Navrátila (ANO 2011) se v případě ztráty volitelnosti Dalibora Bárty postupuje podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí.

„Jak s takovou skutečností naložit, přesně specifikuje zmíněný zákon, jímž jsme se řídili. Zasedání zastupitelstva, na kterém mělo dojít k potvrzení zániku mandátu pana zastupitele Bárty, však z obecně známých důvodů nouzový stav a riziko přenosu onemocnění COVID-19 muselo být zrušeno. A do okamžiku, než zastupitelstvo města vysloví zánik mandátu, je pan Bárta stále zastupitelem města Opavy se všemi právy a povinnostmi s výkonem mandátu spojenými,“ řekl Tomáš Navrátil.

Stručně řečeno, zánik mandátu Dalibora Bárty musí nejdřív projít zastupitelstvem, až poté dojde k jeho zániku.

Avšak například opoziční zastupitel Marek Veselý (ODS) s tímto závěrem nesouhlasí a opírá se o tvrzení Ústavního soudu, který se danou problematikou z různých úhlů pohledů v minulosti zabýval.

V takovém případě by totiž ke ztrátě mandátu mělo dojít už jen při konstatování samotného faktu, že se zastupitel přestěhoval, a nečekalo by se na jednání zastupitelstva. Ke změně trvalého bydliště mělo u Dalibora Bárty dojít už loni v říjnu, magistrát o tom měl být informován v lednu.

„Je s podivem, že pan Bárta tuto skutečnost ihned neoznámil, navíc v předstihu před prosincovým řádným zastupitelstvem a logicky nepodal rezignaci. Z mého pohledu vykonává funkci zastupitele a člena rady města neoprávněně a měl by ihned podat rezignaci. Tento stav je minimálně nemorální a veškeré odměny neoprávněné. Přesto si myslím, že pan Bárta nejednal s úmyslem nečestným ani podvodným, a tímto jej vyzývám, aby vše napravil, podal rezignaci a získané prostředky věnoval například na nákup ochranných prostředků pro občany,“ uvádí v otevřeném dopise Marek Veselý.

Vedení města si však za svým rozhodnutím stojí a dále bude postupovat pouze podle již zmíněného zákona o volbách do zastupitelstev obcí. „Tyto závěry jsme konzultovali i s nadřízenými orgány. Všechna rozhodnutí orgánů města, na kterých se pan Bárta podílel, jsou tak v pořádku,“ dodal Tomáš Navrátil. Na dotaz, kdo Dalibora Bártu na jeho postech nahradí, neodpověděl.