Místo čtyř pruhů dva a nově i cyklopruhy - čeká hlavní tah v Opavě změna?

Řidiči, kteří nyní projíždějí frekventovanou Těšínskou ulicí v Opavě, jsou zvyklí na čtyřproud. To by se ale mohlo změnit a místo čtyř pruhů by motoristům musely stačit jen dva. Naopak po stranách silnice by nově vyrostly cyklopruhy.

Těšínská ulice v Opavě. Ilustrační foto. | Foto: Přemysl Birhaus

Lidově řečeno odpíchnout se chce magistrát i od dopravní analýzy, která bude v Těšínské ulici probíhat v polovině října. Už jedna předchozí studie z minulého roku se přiklání spíše pro zánik čtyřproudu a vybudování pouze proudů dvou. Auta, motorky, autobusy, náklaďáky, cyklisté, ale i chodci. Na tyto zmíněné dopravní prostředky a účastníky silničního provozu se zaměří monitoring, který by se měl v Těšínské ulici a na Zámeckém okruhu konat ve všechních dnech od 18. do 22. října. Konkrétně půjde o Zámecký okruh od křižovatky ulic Ratibořské a Praskovy u krytého bazénu a dále celou Těšínskou až po železniční přejezd u firmy Ostroj. Analýza by měla ukázat, kolik tudy denně projede vozidel, cyklistů a třeba i jaký vliv mají na plynulost provozu chodci. Jánské Koupele byly jedním z největších středisek ROH v Československu Přečíst článek › Jedna studie už vyšla lépe pro dvoupruh Jak již bylo zmíněno, Těšínská zůstane zachována buď tak, jak ji známe dnes, tedy se čtyřmi pruhy. Anebo budou pruhy pro auta jen dva a po stranách nově cyklopruhy pro kola. Podle Jakuba Hvězdy, referenta dopravy a inženýrských sítí z opavského magistrátu už dnes existuje pro obě varianty řada argumentů. Studie by měla definitivně ukázat, která z nich bude pro budoucnost města vhodnější. Hradecký slunovrat a další mění adresu. Zámek v Hradci čeká obří rekonstrukce Přečíst článek › „Argumentů je mnoho a určitě jsou na dlouhé debaty. Těmi nejzásadnějšími jsou kapacitní posouzení křižovatek na ulici Těšínská, které bylo provedeno v roce 2020 a které vyšlo lépe pro variantu dvoupruhu jak v rámci posouzení úrovně kvality dopravy, tak v rámci hodnocení celkového souladu s platnými normami. Byla hodnocena cyklistická doprava, propustnost dopravy, bezpečnost chodců, možnost průjezdu nákladních vozidel a v neposlední řadě i hluková zátěž,“ řekl naší redakci Jakub Hvězda. Ostrůvky na přechodech pro chodce? Studie se bude týkat i všech přechodů pro chodce. Ty, u kterých nejsou semafory, mají nově získat uprostřed ostrůvek. Opavská radnice se bude ucházet o koupi Bredy, chce ji získat za 39,5 milionu Přečíst článek › Celý monitoring přijde opavskou radnici na skoro milion korun, konkrétně 982,5 tisíc, přičemž půl milionem se na něm bude finančně spolupodílet kraj. Důvod je prostý – aktuálně totiž patří Těšínská ulice i Zámecký okruh kraji, ale ve hře je právě jejich převedení na nového majitele – město Opava.



