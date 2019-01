Zhruba dvě a půl hodiny trval první bod pondělního zastupitelstva v Hradci nad Moravicí. Řešila se budoucnost Národního domu (ND) v centru města.

Tématem číslo jedna pondělního zastupitelstva v Hradci nad Moravicí byla budoucnost Národního domu. | Foto: Deník / Petr Dušek

Rekonstrukce ND, v němž se mimo jiné nachází i kino Orion, se v Hradci řeší drahnou dobu. Objekt není v dobré kondici a pokud se nezačne s opravou, hrozí uzavření. Před necelými třemi lety byl za tímto účelem zhotoven speciální účet, kde město šetřilo peníze. Loni v březnu pak bylo rozhodnuto o tom, že se budova bude celkově rekonstruovat a v podkroví vznikne polyfunkční komunitní centrum, což měla být i podmínka dotace ve výši 18 milionů korun.

Pondělní zastupitelstvo však všechno změnilo. Už v předcházejících dnech se ve městě spekulovalo o tom, zda projekt nebude zastaven. I proto na hradecký městský úřad dorazily desítky občanů, které osud ND zajímal. Zájem byl dokonce tak vysoký, že mnozí z návštěvníků se ani nevešli do zasedací místnosti, za což se v tiskovém prohlášení omluvil i starosta Hradce Patrik Orlík (SNK Občané občanům).

V rozsáhlé diskuzi se pečlivě probírala budoucnost města, pakliže by se Národní dům opravdu začal rekonstruovat s tím, že zde vznikne polyfunkční komunitní centrum. Podle posledního vyčíslení by částka činila 67,4 milionů korun, přičemž by na to Hradec získal osmnáctimilionovou dotaci. Někteří zastupitelé se obávali, že takový výdaj by zmrazil jiné investice ve městě v příštích měsících a letech.

„Původně jsme peníze odkládali na rekonstrukci do třiceti milionů. Cena se za tu dobu zvýšila až na sedmašedesát milionů. Navíc je nutno počítat s víceprácemi, které vše mohou výrazně prodražit. A to až na dvaaosmdesát milionů,“ komentoval hradecký místostarosta Petr Havrlant (SNK Za lepší Hradec a obce).

Podle něj od doby, kdy se zřídil speciální účet pro ND, šly ceny materiálů a stavebních prací nahoru.

„Ve městě jsou v plánu další investice, například parčík s přechodem přes koleje, na které by nezbyly finance,“ upozorňovala zastupitelka Drahomíra Hertlová (ČSSD).

Někteří členové zastupitelstva trvali na tom, aby se původní projekt dodržel.

„Pokud bychom objekt pouze zrekonstruovali a nevybudovali polyfunkční komunitní centrum, nedostal by žádnou přidanou hodnotu,“ upozorňoval Richard Vacula starší (Nestraníci). A zastání našel i v řadách veřejnosti. Někteří z přítomných občanů upozorňovali, že Hradci chybí adekvátní společenský prostor pro konání různých akcí.

Zastupitelé nakonec odhlasovali, že se nebude vyhlašovat výběrové řízení, revokuje se rozhodnutí z loňského března, neschválí se přijetí osmnáctimilionové dotace a ND se bude rekonstruovat bez nadstavby ve třetím podlaží, kde mělo vzniknout už zmíněné komunitní centrum.