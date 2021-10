Pane starosto, když si povídám s čelními představiteli jiných obcí na Opavsku, tak asi všude zvoní na úřadech pravidelně telefony a zájemci poptávají stavební místa. Je tato situace stejná i ve Vlaštovičkách?

Ano, volají nám sem přibližně dvakrát týdně, píší i emaily, zda máme pozemky k dispozici. Nicméně obec své vlastní pozemky pro výstavbu bohužel nemá, všechny jsou v soukromém vlastnictví. Od roku 1996 do roku 2016 jsme navíc byli ve stavební uzávěře, stavba nových rodinných domů nebyla vůbec možná, maximálně na zahradách či pozemcích odstraněním stávajícího objektu a postavením nového.

A po roce 2016?

Od roku 2016 výstavba začala, dosud vyrostlo asi dvacet nových domů. V rámci územního plánu jsou připraveny i další zóny pro vznik parcel, pozemky se zatím ale neprodávají.

Co vás ve Vlaštovičkách trápí?

Trochu nás zklamal projektant, který už dva nebo tři roky pracuje na dokumentaci k nové střeše na obecní restauraci. A střecha je opravdu zapotřebí, ale teď se celý proces zabrzdil. Tady hovoříme o větší investiční akci v rámci našeho rozpočtu. Dále se snažíme zajistit dotaci na opravu oltáře v místní kapli sv. Jana Nepomuckého, zatím jsme byli neúspěšní. Hlavním problémem je ale sehnat restaurátora, protože kaple je kulturní památkou.

Obec Vlaštovičky. Mateřská škola.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Jak již bylo zmíněno, starostou jste čtvrté volební období. Co vás na této práci baví?

Určitou výzvou je práce s lidmi. Člověk dále vytváří hodnoty, vidí, jak obec vzkvétá. Co mě ale nejvíce baví je to, že pokud se uspořádá nějaká brigáda, přijde pomoci mnoho občanů. Lidé mají o obec zájem. A to vás drží nad vodou, když převažuje to dobré než to špatné. Od občanů nám přichází různé podněty, co by se dalo nebo nedalo udělat, pokud je to možné, snažíme se jim vyhovět.

A co naopak už není tolik příjemné?

Pracovat jako starosta znamená přijít o mnoho volného času. Občas mě také zamrzí, když nám někdo poškodí obecní majetek, ale to se naštěstí stává minimálně. Výhodou je, že většina dětí ve Vlaštovičkách je ve spolku dobrovolných hasičů a také tam jsou vedeny k dobrým „mravům“.

Co byste závěrem popřál Vlaštovičkám do budoucích let?

V této době bych chtěl hlavně popřát všem pevné zdraví, rodinnou pohodu a dobré sousedské vztahy. Dále aby nám zde vydržely všechny kulturní akce a také aby byly nadále tak hojně navštěvovány. Důležité je i to, aby se zde občanům líbilo, dobře žilo a abychom se rozrůstali.