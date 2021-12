Vánoční akce děti zdarma se Zoo Ostrava vyplácí, na Štědrý den bylo plno

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Plně obsazená parkoviště a stovky lidí mířících ke vstupu. Tak to vypadalo v pátek 24. prosince u Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava. Vedení zoo totiž přichystalo rodinám s dětmi vánoční dárek - rozhodlo, že na Štědrý den i po oba následující prosincové svátky budou mít děti do 15 let vstup zdarma.

Vánoce v Zoo Ostrava, 24. prosince 2021. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Na zlaté prasátko v areálu ZOO zřejmě nikdo nenarazil, zato u výběhu divokých prasat bylo rušno, podobně jako u koz a ovcí, které si každý menší návštěvník chtěl pohladit nebo jim alespoň chtěl dát nějaký pamlsek. Tradiční obdiv sklízeli sloni a hroši, v jejichž pavilonu byli také krokodýli, obdivné jéééé se ozývalo v pavilonu kterému vévodil lev. „On se teď na mě dívá,“ pronesl s obavou v hlase asi šestiletý hošík při pohledu na velkou hlavu lva, který stále procházel dokola okolo průhledné stěny. Poté, co maminka chlapce ubezpečila, že mu lev nic neudělá, přešli ke lvici. OBRAZEM: Jak se vám teď líbí? Kontroverzní dílo v Ostravě zazářilo pod světly Tradičně mnoho lidí obhlíželo hrochy, slony, krokodýly, jen u žiraf měli návštěvníci trochu smůlu. Těm se nějak nechtělo ukazovat se. Zato šimpanzi se předváděli v celé své kráse. Nadšení zavládlo zejména, když se objevilo šimpanzí mládě, které došlo až k šimpanzí matce, jež se ho jala opečovávat. Mezitím statný samec dával patřičně svou nespokojenost. S čím? To věděl jen on a možná ošetřovatelé. Ostravská ZOO je otevřená 25. a 26. prosince vždy od 9 do 16 hodin, pokladny a pavilony se uzavírají v 15 hodin.