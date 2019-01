Ve věku jednadevadesáti let ve čtvrtek 15. června zemřel významný český sochař Olbram Zoubek. Jeho díla nalezneme také v bruntálském nebo opavském okrese.

Tři grácie Olbrama Zoubka tančí před krnovskou koncertní síní. Proč ale původně tančily v parku Lidových milicí vedle betonového srpu a kladiva? | Foto: DENÍK / Fidel Kuba

K dominantám Krnova patří Zoubkovo sousoší Tři grácie. K tomu, jak město toto dílo získalo, se váže zajímavá historka. V osmdesátých letech totiž Zoubkovy Tři grácie v Krnově tančily v parku Lidových milicí vedle betonového srpu a kladiva.

Jak se dílo sochaře, který upadl v nemilost komunistického režimu, dostalo do takové společnosti? Zasvěcení na sebe spiklenecky pomrkávali, protože klasický antický motiv Grácií nesl úplně jiné poselství než propagaci komunismu. Skutečnou identitu Grácií z mytologie Zoubek ukryl pod nic neříkají sousoší Radost.

Bývalá starostka Krnova Renata Ramazanová pamatuje, jak se Zoubkovy Grácie v roce 1984 ocitly v sousedství srpu a kladiva. „S komunistickým režimem jsme hráli každodenní hry, co nám ještě projde a co už ne. Olbram Zoubek se ocitl na černé listině nežádoucích umělců poté, co sňal posmrtnou masku Jana Palacha.

Téma grácií samozřejmě nemá v sobě ani kapku komunistické ideologie. Aby ho Zoubek mohl realizovat pro Krnov, bylo nutné mu dát univerzální název Radost. Díky této hře se podařilo přesvědčit Jaroslava Vrzala, který tehdy stál v čele Krnova, aby s Olbramem Zoubkem město spolupracovalo," zavzpomínala Ramazanová na trik, díky kterému dnes Krnov vlastní Tři grácie Olbrama Zoubka.

Další ženskou postavu Zoubek vytvořil ve stejné době pro foyer krnovské koncertní síně. Park Lidových milicí byl po Listopadu 89 přejmenován na Městský park, srp s kladivem zmizely zalité v betonu a Grácie byly přemístěny na důstojné místo právě před koncertní síň. V roce 2014 prošly rekonstrukcí, které se ujal Zoubkův asistent, sochař Jakub Grec.

Další díla Olbrama Zoubka Krnov sice nemá, ale podobu veřejných prostranství ovlivnil ještě jednou. V roce 1998 byl členem poroty, která rozhodovala o podobě památníku Leopolda Bauera.

„V Krnově jsem získal už za totality jednu z mála realizací. V Krnově mám také vzdálenou rodinu a rád se sem vracím. Proto jsem uvítal, když mě krnovští výtvarníci přizvali do komise," komentoval před lety svůj vztah ke Krnovu Olbram Zoubek, když pomáhal vybrat vítězný návrh.

Zoubkovo dílo se nachází i na hřbitově ve Vítkově. Umělec totiž pracoval na pomníku Jana Zajíce, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci. Velmi si ho považuje opavský sochařský odborník a uznávaný restaurátor Tomáš Skalík.

„Je to bezprostřední monumentální záležitost. Tumba, která stojí na čtyřech koulích. Vyjadřuje jednoduchost a přímost. Není tam žádná prvoplánová exprese. Je to hrob a zároveň pomník," popisoval muž, jenž se s Olbramem Zoubkem osobně setkal.

„Neznali jsme se nijak dobře, ale několikrát jsme se setkali. Odnesl jsem si z toho obrovské množství zkušeností. Byl mi velmi blízký především svou zaníceností pro věc," poznamenal Tomáš Skalík, jehož trochu mrzí, k čemu Olbram Zoubek sklouzl v pozdějším období své tvorby:

„Těch jeho figurálních děl bylo od roku 2000 opravdu velké množství. Jejich množením se z nich po letech vytratilo to objevné. Produkoval je jak na běžícím pásu. Daleko raději mám jeho dřívější tvorbu."