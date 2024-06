S vykloubeným ramenem a zdevastovaným kloubem skončil v nemocnici Martin „Malina“ Novák (37 let) z Dolního Benešova z Moravskoslezského kraje. Teď hledá lidi, kteří mu bezprostředně po nehodě pomohli.

Martin „Malina“ Novák věří, že se mu podaří zachránce nalézt. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Zranění si přivodil po nehodě na kole, k níž došlo pod horským sedlem Hvězda na Bruntálsku. Naštěstí byli poblíž lidé, kteří mu okamžitě pomohli. Martin „Malina“ Novák by jim rád poděkoval. Neví ale, komu. „Nevyměnili jsme si žádné kontakty,“ uvedl milovník cyklistiky, který se obrátil na Deník se žádostí o spolupráci při nalezení zachránců.

Vyfrézovaná vozovka

Drama se odehrálo koncem května, kdy vyrazil na vyjížďku na horském kole. „Je to trasa, kterou jsem si oblíbil během covidu. Vlakem jedu do Opavy a pak na kole směrem na Krnov, Skrochovice a Světlou Horu. Mám i další trasy. Ročně najedu kolem tří tisíc kilometrů,“ řekl Martin „Malina“ Novák.

Co se přihodilo? Pod parkovištěm na horském sedle Hvězda se na silnici číslo 445 dostal do vyfrézované vozovky. „Stalo se to za třetí zatáčkou od Penzionu Na Hvězdě od zadní závory z parkoviště. Nebylo tam žádné upozornění. Následoval nekontrolovaný pád a tvrdý náraz do pravého ramene. Pět metrů jsem drhnul silnici. Byl jsem v naprostém šoku. Chtěl jsem se hlavně co nejdříve dostat mimo vozovku. Vtom za mnou zastavilo auto s mladými manžely a dítětem,“ líčil první okamžiky po havárii Martin „Malina“ Novák.

Pomohli mu

Osádka mu ihned začala pomáhat a zjišťovat rozsah zranění. „Bylo zřejmé, že paní má zdravotnické zkušenosti. Tušil jsem, že mám vykloubené rameno. V minulosti se mi to stalo už dvakrát a říkal jsem jim, že tu bolest poznám. Následně jsem je požádal o sundání cyklobatohu a cyklobundy, díky které jsem neměl na pravé ruce tak fatální odřeniny. Paní se pak hned nabídla, že mě vezme dolů do Malé Morávky, což ale bylo zhruba šest kilometrů. Kolo jsem tam nechtěl nechávat a neuměl jsem si představit, že by její manžel jel takovou dálku na mém kole dolů. Nevěděl jsem, jestli je kolo po pádu v pořádku,“ řekl Martin „Malina“ Novák.

Pak pokračoval: „Poprosil jsem je, aby mě autem vyvezli na parkoviště, které bylo zhruba tři sta metrů nahoru. Pán tam vyjel na mém kole. Ptali se mě, jestli mi mohou ještě nějak pomoci, případně někoho přivolat. Poděkoval jsem jim, že už to zvládnu sám. Pak odjeli. Ani jsme si nestačili vyměnit kontakty. Za hodně jim vděčím,“ doplnil cyklista, který zavolal kamarádovi, jenž pro něj poté přijel.

Převoz a operace

Na přivolání policie nebo zdravotníků v té chvíli nepomýšlel. „Upřímně řečeno, trochu jsem si hrál na hrdinu. Hodně to bolelo. Hlavně jsem se ale chtěl dostat do opavské nemocnice, na kterou nedám dopustit. Kamarád mě tam odvezl. Během cesty jsem si dost vytrpěl. Po rentgenu si mě tam nechali, v podvečer jsem šel na operaci. Trvala tři hodiny. Když jsem se druhý den probral z narkózy, dozvěděl jsem se, že jsem měl nejenom vykloubené rameno, ale i zdevastovaný prasklý kloub pravého ramene,“ vzpomínal Martin „Malina“ Novák, který je v současné době na nemocenské.

„Tu nehodu řeším i s policií. Kontaktoval jsem také silničáře kvůli neoznačenému vyfrézovanému úseku. Zatím se k tomu ale moc nemají. Uvidíme, co bude dál. Když mě kamarád vezl do Opavy, udělal jsem si cestou dolů několik snímků toho místa. Ty záběry hovoří jasně,“ řekl cyklista.

Najde je?

Na kolo ani po nehodě nezanevřel. „Už se těším, až budu v pořádku a znovu se projedu,“ uvedl Martin „Malina“ Novák, který by se rád sešel se svými zachránci. „Snad se mi je i díky Deníku podaří najít. Mohou však být z jakéhokoliv místa republiky. Tak nevím… Ale budu to zkoušet,“ dodal muž, který na den havárie nikdy nezapomene. A to nejen kvůli samotné nehodě.

„Bylo to v neděli 26. května kolem 13.15. Já se už pomalu chystal na návrat domů. Moc jsem se těšil na finále hokejového mistrovství světa mezi našimi a Švýcary. Nic jsem z toho ale neměl,“ uzavřel Martin „Malina“ Novák s tím, že zachránci jej mohou kontaktovat na emailové adresy novakmartin423@seznam.cz nebo prostřednictvím redakce Deníku.