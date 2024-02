Opavská základní umělecká škola slaví letos 100 let. Uspořádá více než 15 koncertů, výstav a představení spojujících minulost a přítomnost školy.

Akordeonové soubory ZUŠ Opava. | Foto: se souhlasem ZUŠ Opava

Nejbližší událostí bude 24. února v 17 hodin koncert akordeonových orchestrů, který se uskuteční v sále Minoritského kláštera. Vystoupí na něm tři generace hráčů, dva bývalé orchestry a jeden současný, s rozmanitým repertoárem swingových, rockových i popových skladeb. Představí se postupně orchestry Rytmus Jarmily Pruskové, Andante s hosty z uskupení Popcorn a Song Hany Noskové a Cantabile Martina Žurka. Na koncertě se tak setkají absolventi, současní žáci a pedagogové, kteří s orchestry také mnohé prožili – Taťána Pokorná, Kamila Sobotková, Martin Žurek. Na programu jsou skladby kapel Beatles, ABBA, Čechomor, Queen, hity Bennyho Goodmanna, Chucka Rio, Eltona Johna, Ozzy Osbourna, Lionela Richieho nebo Elvise Presleyho, ale zazní také jazzové, rock’n’rollové nebo filmové melodie.

Historie akordeonových orchestrů ZUŠ Opava sahá až do 60. let minulého století. Do dějin školy se výrazněji zapsal hlavně orchestr Rytmus Jarmily Pruskové, založený v roce 1981, který na soutěžích posbíral řadu úspěchů a ocenění. Mezi kuriozity patří jeho podíl na světovém rekordu z bavorského Regenu, kde 761 akordeonistů hrálo společnou skladbu.

Nejmladším vystupujícím bude orchestr Cantabile, který od roku 2022 vede Martin Žurek. Koncert vyvrcholí překvapením v podobě společného vystoupení všech akordeonových souborů, které bude aspirovat na opavský hudební rekord.

Vstupenky budou v prodeji na místě hodinu před koncertem za 150 korun pro dospělé a 50 korun pro děti od šesti let.